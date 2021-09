Solskjaer pochválil De Geu, United spasil v nadstavenom čase Ronaldo

Manchester 30. septembra (TASR) – Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo nastúpil v stredu proti Villarrealu na rekordný 178. zápas v Lige majstrov. Prekonanie bývalého spoluhráča a španielskeho brankára Ikera Casillasa napokon oslávil víťazným gólom na 2:1 v nadstavenom čase. Tréner „červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer po zápase priznal, že jeho tímu pomohlo aj šťastie.



Väčšinu šancí v stredajšom dueli si vypracoval Villarreal, Manchester ale podržal brankár David de Gea. Najviac práce mal pri pokusoch Arnauta Danjumu, Paca Alcacera, Moia Gomeza a Boulaye Diaho. V 53. minúte vyšla hosťom rýchla akcia, na ktorej konci bol gól Alcacera. United to nezabalili, po hodine hry vyrovnal ľavý bek Alex Telles, a keď už sa zdalo, že si tímy podelia body, priťukol v 90.+5 minúte Jesse Lingard loptu Ronaldovi a ten rozhodol.



United po troch prehrách v predchádzajúcich štyroch zápasoch veľmi potrebovali tri body a aj ich získali. „Ronaldo sa dostal iba do jednej šance, ale toto je jeho veľkosť," citovala agentúra AFP obrancu hostí Juana Foytha, ktorý v zápase ustrážil najdrahšiu letnú posilu anglického mužstva Jadona Sancha.



Ronaldo nastúpil od návratu do bývalého klubu v piatom zápase a dal piaty gól. „V tomto klube som sa zapísal do histórie a chcem to urobiť znova. Ak by sme dnes nezískali tri body, bolo by ťažké postúpiť do ďalšej fázy. Teraz je však pre nás všetko možné, všetko je otvorené a veríme, že to dokážeme zvládnuť," povedal Ronaldo, ktorý v rokoch 2003 až 2009 získal počas šesťročného pôsobenia v United svoj prvý z piatich titulov v Lige majstrov.



Domáci nastúpili do zápasu ofenzívne, Solskjaer postavil Ronalda, Sancha, Masona Greenwooda, Bruna Fernandesa a Paula Pogbu. No Villarreal pri protiútokoch s ľahkosťou preťal stred poľa a rozbíjal obranu, v ktorej chýbali zranení Harry Maguire, Luke Shaw a Aaron Wan-Bissaka.



„Našťastie sme dnes večer mali najlepšieho brankára na svete. David bol fantastický. Mali sme šťastie, no niekedy je to aj o tom," uviedol tréner anglického vicemajstra. Domáci kouč hľadal kľúč k tomu, ako zlomiť Španielov, z lavičky vytiahol Edinsona Cavaniho a Jesseho Lingarda. Práve Lingard napokon prihral Ronaldovi na jeho 136. gól v Lige majstrov.



Duel sledoval priamo na tribúne Old Trafford aj legendárny šprintér Usain Bolt, ktorý na Twitter napísal: „Skvelé hra od Manchestru United s epickým víťazom Cristianom Ronaldom."



Angličania sú v tabuľke F-skupiny na treťom mieste s tromi bodmi, rovnaký počet má aj druhý Young Boys Bern. Villareal má len jeden bod, vedúca Atalanta Bergamo získala štyri.