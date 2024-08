Sparta nastúpi v utorok proti rumunskému šampiónovi FCSB

program úvodných zápasov 3. predkola Ligy majstrov:



UTOROK 6. augusta:



18.00 Karabach Agdam - Ludogorec Razgrad



19.00 Malmö FF - PAOK Solún



19.15 FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť



20.00 AC Sparta Praha - FCSB



20.00 Dynamo Kyjev - Glasgow Rangers



20.30 OSC Lille - Fenerbahce Istanbul



20.45 FC Red Bull Salzburg - FC Twente Enschede







STREDA 7. augusta:



19.00 SK Slavia Praha - Royale Union Saint-Gilloise



20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - APOEL Nikózia /rozhodca: Allard Lindhout (Hol.)/



20.45 Jagiellonia Bialystok - FK Bodö/Glimt





Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty nastúpia v utorok v úvodnom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov proti rumunskému šampiónovi FCSB v pozícii favoritov na postup. Druhý český zástupca SK Slavia Praha začne o deň neskôr na domácej pôde dvojzápas s belgickým Royale Union Saint-Gilloise.Sparta vstúpila výborne aj do nového ligového ročníka. Po troch dueloch je na čele tabuľky a má na konte plný počet bodov. Klub z Bukurešti naopak úvod sezóny v domácej súťaži nevyšiel a z troch stretnutí nazbieral iba dva body. Konfrontáciu so Spartou si rumunský zástupcapostupom cez izraelský Maccabi Tel Aviv (1:1 doma, 1:0 vonku). FCSB, v minulosti známy ako Steaua Bukurešť, si zahral v skupinovej fáze LM v sezóne 2013/14. Sparta naposledy účinkovala v hlavnej fáze v ročníku 2005/06, vlani sa prebojovala do osemfinále Európskej ligy, kde bol nad jej sily FC Liverpool.Pozornosť púta súboj francúzskeho OSC Lille s Fenerbahce Istanbul. Turecký klub si v minulej sezóne zahral štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy, Lille boli v skupinovej fáze rovnakej súťaže súperom ŠK Slovan Bratislava. Zaujímavú konfrontáciu sľubuje duel medzi Dynamom Kyjev a škótskym Glasgow Rangers, ktorý sa odohrá na neutrálnej pôde v poľskom Lubine. Veľkú šancu zopakovať minimálne účasť v Európskej lige má Karabach, ktorý v osemfinále EL vytrápil neskoršieho finalistu Bayer Leverkusen. Klub z Azerbajdžanu si zmeria sily s bulharským Ludogorcom Razgrad.V stredu bude v akcii aj Slovan Bratislava, ktorý o 20.30 h čaká úvodný duel na Tehelnom poli proti cyperskému APOEL Nikózia. Odveta sa uskutoční v utorok 13. augusta o 19.00 h na pôde súpera.