Sturm Graz aj CZ Belehrad dosiahli prvé víťazstvá

Liga majstrov, 5. kolo:



CZ Belehrad - VfB Stuttgart 5:1 (2:1)



Góly: 12. Silas, 31. Krunič, 65. Ivanič, 69. a 88. Radonjič - 5. Demirovič







Sturm Graz - FC Girona 1:0 (0:0)



Gól: 59. Biereth



Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Sturm Graz zvíťazili nad FC Girona 1:0 v stredajšom zápase 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov. Získali tým prvé tri body do tabuľky, v ktorej sa vyrovnali práve Girone. Oba tímy majú po piatich dueloch bilanciu jedno víťazstvo a štyri prehry. O triumfe rakúskeho tímu rozhodol gól Miku Bieretha z 59. minúty.Z prvého víťazstva sa tešili aj hráči CZ Belehrad. Na domácom trávniku si poradili so Stuttgartom presvedčivo 5:1. Pre nemecký tím to bola druhá prehra za sebou, po ktorej má v tabuľke štyri body.