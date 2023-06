UEFA potvrdila, že Marciniak bude rozhodovať finálový duel

Londýn 2. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v piatok potvrdila, že Szymon Marciniak bude 10. júna hlavným rozhodcom finálového zápase Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Interom Miláno. Poľského arbitra, ktorý viedol aj vlaňajšie finále MS v Katare, vyšetrovali pre údajné spojenie s krajne pravicovým hnutím.



Marciniak vystúpil na nedávnom politickom podujatí lídra poľskej extrémnej pravice Slawomira Mentzena. Na tento fakt upozornila antirasistická organizácia Never Again a UEFA sa začala prípadom zaoberať. Štyridsaťdvaročný Marciniak po obvineniach vyhlásil, že o skutočnej podstate udalosti nevedel. "Chcem vyjadriť najhlbšie ospravedlnenie za svoju účasť a akékoľvek utrpenie či bolesť, ktorú som tým mohol spôsobiť. Po premýšľaní a následnom skúmaní sa ukázalo, že som bol vážne pomýlený a vôbec som si neuvedomoval pravú podstatu danej udalosti. Nevedel som, že bola spojená s extrémistickým hnutím. Keby som si bol tejto skutočnosti vedomý, pozvanie by som kategoricky odmietol. Je dôležité pochopiť, že hodnoty, ktoré toto hnutie podporuje, sú v úplnom rozpore s mojím osobným presvedčením a zásadami, ktoré sa snažím vo svojom živote dodržiavať," citovala Marciniaka agentúra DPA.



UEFA Poliakovo ospravedlnenie prijala. "Po vyjadrení pána Marciniaka uznávame jeho hlboké ospravedlnenie a vysvetlenie. Oslovili sme aj mimovládnu organizáciu Never Again, ktorá vyvolala počiatočné obavy z účasti pána Marcinaka na podujatí. Žiadali, aby pán Marciniak zostal v úlohe rozhodcu na blížiace sa finále Ligy majstrov. Jeho suspendovanie by podkopalo presadzovanie antidiskriminácie," uviedla UEFA vo vyhlásení.