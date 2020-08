UEFA skontumovala duel Slovana s Klaksvíkom v prospech Faerčanov

Bratislava/Klaksvík 24. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) skontumovala duel 1. predkola Ligy majstrov 2020/2021 medzi KÍ Klaksvík a Slovanom Bratislava na 3:0 v prospech klubu z Faerských ostrovov. Informoval o tom v pondelok oficiálny web KÍ Klaksvík.



Slovenský šampión mal v oboch výpravách, ktoré odleteli do dejiska zápasu, pozitívne prípady na nový koronavírus. UEFA najprv duel preložila zo stredy 19. augusta na piatok 21. augusta, napokon ale zrušila aj ten a v pondelok rozhodla o postupe Klaksvíku. Proti rozhodnutiu spoza zeleného stola sa Slovan hodlá odvolať, čo už dávnejšie potvrdil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Bratislavčania tak opäť ako minulý rok neprešli cez úvodné predkolo. Vtedy ich na ihrisku nečakane vyradila Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory. Teraz ale Slovan doplatil na okolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ak UEFA nerozhodne inak, pokračovať by mal v 2. predkole Európskej ligy UEFA, ktorého žreb je na programe 31. augusta. Samotné zápasy tejto fázy sa budú hrať na jeden duel a bez divákov 17. septembra. Klaksvík nastúpi v druhom predkole LM na pôde švajčiarskeho klubu Young Boys Bern už túto stredu (20.15).



V sobotu UEFA v oficiálnom stanovisku informovala, že celú vec posunula na svoju Kontrolnú, etickú a disciplinárnu komisiu, ktorá ju riešila v pondelok. Slovan už v piatok ráno na UEFA podal oficiálny protest, ktorý obsahoval viac než tri strany konkrétnych faktov a krokov s detailným a faktickým zhrnutím pochybení domácej strany v súvislosti s organizáciou zápasu. Ešte v pondelok pred verdiktom UEFA na svojom webe potvrdil, že všetci členovia prvej výpravy sa po návrate na Slovensko podrobili v priebehu nedele testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom.



Faerský majster na svojom webe uviedol, že ho UEFA informovala krátko pred 18.00 SELČ. Na oficiálnom webe potvrdil meno súpera aj Young Boys Bern. Kontrolná, etická a disciplinárna komisia riadiaceho orgánu postupovala podľa prílohy I.2.1 predpisov Ligy majstrov UEFA 2020/2021, ktorú schválil Výkonný výbor UEFA 3. augusta 2020. Tá určuje, že ak jeden alebo viac hráčov, resp. členov výprav má pozitívny test na COVID-19 a podľa protokolu UEFA Return to Play nebude môcť nastúpiť na zápas, nasleduje kontumácia. Hráči Klaksvíku boli celý deň pripravení odcestovať na kontinent, absolvovali tréning aj obed, ale napokon museli let odvolať. Nórske aerolínie im ale vyčlenili lietadlo aj s posádkou, ktoré ich v utorok dopoludnia prepraví do Švajčiarska. Faerské Ostrovy síce v krajine helvétskeho kríža figurujú na zozname červených krajín, dostali však výnimku na prílet na švajčiarske územie.



UEFA skontumovala aj zápas predkvalifikácie Európskej ligy UEFA medzi gibraltárskym Lincolnom a kosovským tímom FK Priština na 3:0 v prospech domácich. Zápas sa neodohral v pôvodnom ani náhradnom termíne, keďže až sedem hráčov Prištiny malo pozitívne testy na koronavírus.