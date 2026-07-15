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Universitatea Craiova postúpila do 2. predkola Ligy majstrov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Universitatea Craiova – ML Vitebsk 1:0 (0:0)

Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Futbalisti tímu Universitatea Craiova sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov. Rumunský klub potvrdil postup domácim víťazstvom 1:0 nad bieloruským ML Vitebsk v stredajšej odvete 1. predkola, v úvodnom zápase na ihrisku súpera zvíťazil jednoznačne 4:1.



odveta 1. predkola Ligy majstrov:

Universitatea Craiova – ML Vitebsk 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 4:1, postúpila Universitatea/
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