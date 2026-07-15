Universitatea Craiova postúpila do 2. predkola Ligy majstrov

odveta 1. predkola Ligy majstrov:



Universitatea Craiova – ML Vitebsk 1:0 (0:0)



/prvý zápas: 4:1, postúpila Universitatea/



Bratislava 15. júla (TASR) - Futbalisti tímu Universitatea Craiova sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov. Rumunský klub potvrdil postup domácim víťazstvom 1:0 nad bieloruským ML Vitebsk v stredajšej odvete 1. predkola, v úvodnom zápase na ihrisku súpera zvíťazil jednoznačne 4:1.