LM: V Paríži bez divákov, Liverpool sa naopak na podporu spolieha

Odvetné zápasy osemfinále Ligy majstrov 2019/2020, streda 9. marca, 21.00 h:



FC Liverpool - Atletico Madrid /rozhoduje: Makkelie (Hol.)/

/prvý zápas: 0:1/



Paríž St. Germain - Borussia Dortmund /rozhoduje: Taylor (Ang.)/

/prvý zápas: 1:2/

Bratislava 10. marca (TASR) - V oboch stredajších dueloch futbalovej Ligy majstrov chcú domáce tímy zmazať manko z prvých zápasov. O postup zabojujú v odvetách osemfinále FC Liverpool s Atleticom Madrid (prvý zápas 0:1) a Paríž St. Germain s Borussiou Dortmund (1:2). Obe stretnutia majú výkop v stredu o 21.00 h.Francúzsky majster bude mať sťaženú úlohu, pretože zápas proti Dortmundu bude musieť pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu odohrať bez divákov. To spôsobilo v štruktúrach klubu i medzi fanúšikmi veľké rozčarovanie. "," uviedol pre denník Parisien Romain Mabille, člen fanklubu PSG.Vrásky robí trénerovi PSG Thomasovi Tuchelovi aj zdravotný stav hráčov. Uplynulé dva dni podľa informácií Parisienu netrénoval Kylian Mbappé a o jeho štarte sa rozhodne v najbližších hodinách. Oporu ofenzívy PSG trápi choroba.Dortmund doma zvíťazil nad PSG 2:1 vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda. Do parížskej odvety preto ide s veľkým odhodlaním. "," uviedol pre denník Bild šéf nemeckého klubu Hans-Joachim Watzke.Liverpool sa na stredajší duel naladil triumfom 2:1 nad Bournemouthom v domácej lige, kde je veľmi blízko k zisku titulu. Proti Atleticu Madrid chcú "Reds" uspieť a zabojovať o ďalšiu trofej. "," povedal pre klubový web stredopoliar Liverpoolu James Milner.V prvom zápase sa o víťazstvo Atletica postaral útočník Saul Niguez. Dvadsaťpäťročný španielsky zakončovateľ verí, že jeho tím v Anglicku uspeje. Ako však uviedol pre klubový web, bude to ťažké: "."Hráči Atletica sa stretli s Liverpoolom vo vyraďovačke zatiaľ len raz. Pred desiatimi rokmi v semifinále Európskej ligy UEFA zvíťazil španielsky klub doma tiež 1:0 a vonku dokázal triumfovať 2:1. Atletico vtedy zavŕšilo sezónu triumfom v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.