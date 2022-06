V semifinále prvej fázy Ligy majstrov na seba narazí Estónsko a Island

predkvalifikácia (Island):



21. júna - semifinále: Levadia Tallinn - Víkingur Reykjavík, La Fiorita - Inter Club d'Escaldes



24. júna - finále: víťaz La Fiorita - Inter Club d'Escaldes - víťaz Levadia Tallinn - Víkingur Reykjavík







nasadené:



Levadia Tallinn (Est.)



La Fiorita (San. Maríno)







nenasadené:



Inter Club d'Escaldes (And.)



Víkingur Reykjavík (Isl.)







kľúčové dátumy kvalifikácie LM 2022/23:



14. júna: žreb 1. predkola



15. júna: žreb 2. predkola



21. júna: semifinále predkvalifikácie



24. júna: finále predkvalifikácie



5./6. júla: prvé zápasy 1. predkola



12./13. júla: druhé zápasy 2. predkola



18. júla: žreb 3. predkola



19./20. júla: prvé zápasy 2. predkola



26./27. júla: druhé zápasy 2. predkola



2. augusta: žreb play off



2./3. augusta: prvé zápasy 3. predkola



9. augusta: druhé zápasy 3. predkola



16./17. augusta: prvé zápasy play off



23./24. augusta: druhé zápasy play off



Nyon 7. júna (TASR) - Estónsky futbalový klub Levadia Tallinn sa stretne v semifinále predkvalifikácie Ligy majstrov 2022/2023 s islandským Víkingurom Reykjavík. V druhom zápase nastúpi La Fiorita zo San Marína proti andorrskému Inter Club d'Escaldes. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.Pred žrebom rozdelili majstrov štyroch krajín do dvoch skupín, pričom kluby s najlepším koeficientom v rebríčku Tallin a Fiorita boli nasadené. Prvý žreb určil semifinálové dvojice, kde prvé vyžrebované tímy budú v zápasoch figurovať ako domáce. Druhý žreb potom určil domáci tím vo finále predkvalifikácie. Ním bude víťaz druhého semifinále.Prvá fáza novej sezóny Ligy majstrov sa odohrá vo formáte miniturnaja na Islande, pričom sa bude hrať na jeden zápas. Semifinále je na programe 21. júna a finále 24. júna. Víťaz sa prebojuje do 1. predkola LM, ostatné tri tímy poputujú do 2. predkola majstrovskej časti Európskej konferenčnej ligy.