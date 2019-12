Liga Majstrov: V stredu sa rozhodne o posledných dvoch osemfinalistoch

Bratislava 10. decembra (TASR) - V stredu vyvrcholí skupinová fáza Ligy majstrov 2019/2020 zápasmi záverečného 6. kola, po ktorých skompletizujú menoslov účastníkov jarného osemfinále poslední dvaja účastníci. Už od 18.55 h sa v dueli C-skupiny predstavia dvaja postupoví adepti, Šachtar Doneck hostí v Charkove Atalantu Bergamo. Z tejto skupiny sa môžu k istému postupujúcemu Manchestru City pridať aj futbalisti Dinama Záhreb, ktorí v rovnakom čase hostia práve anglického majstra. Osud má vo vlastných rukách Doneck, ak zdolá zástupcu Serie A postúpi, keďže má o bod viac ako Záhreb a o dva viac ako Atalanta.



Druhým postupujúcim z D-skupiny z druhého miesta bude buď Atletico Madrid alebo Bayer Leverkusen. Atletico hostí Lokomotiv Moskva a taliansky majster Juventus Turín, ktorý v skupine ešte neprehral a postup má istý, hrá v Leverkusene. Madrid prejde do elitnej šestnástky, ak zdolá Lokomotiv, resp. ak Leverkusen nezvíťazí nad Juve.



Atletico v La Lige remizovalo na pôde Villarrealu a v tabuľke je až siedme. Argentínsky tréner Diego Simeone vie, že mužstvo sa po odchodoch Antoina Griezmanna, Lucasa Hernandeza, Diega Godina, Rodriho, Juanfrana či Filipe Luisa sa pretvára a nové akvizície ako Joao Felix, Hector Herrera, Kieran Trippier, Marcos Llorente, Renan Lodi, Mario Hermoso či Ivan Saponjič potrebujú čas. "Moja španielčina nie je dobrá, tak by som bol rád, aby neprišlo k nedorozumeniu. Mužstvo sa pretvára. No som tu už osem rokov, z toho tri ako hráč. A ak si však niekto myslí, že moje slová sa dajú chápať tak, že sa tu teraz budeme opaľovať a čakať na vavríny, tak ma naozaj nepozná," citovala Simeoneho agentúra AFP.



"Farmaceuti" v Bundeslige vyhrali dva duely za sebou výsledkom 2:1 na pôde obhajcu titulu Bayernu Mníchov, resp. naposledy doma nad Schalke. Sú sebavedomí a pred Turínom dopredu nechcú kapitulovať. "Juventus je jeden z najlepších tímov na svete. My ale nemáme žiadny strach. Určite odovzdáme všetko, aby sme ich zdolali," citovala agentúra DPA argentínskeho útočníka Lucasa Alaria, ktorý zostrelil Schalke dvoma gólmi.



Ťahákom stredajšieho programu bude duel v Allianz Arene, kde Bayer privíta Tottenham s trénerom Jose Mourinhom. Oba tímy majú postup vo vrecku, stále stopercentní Bavori sú istý víťaz skupiny a tak sa môže hrať pekný futbal. Domácich motivuje fakt, že sa môžu stať prvým nemeckým klubom, ktorý zvíťazí vo všetkých zápasoch skupiny. V októbri Spurs doma dostali od Bayernu debakel 2:7, to zasa bude motivovať zástupcu Premier League. Tréner domácich Hans-Dieter Flick uvažuje, že pošle do zápasu aj 19-ročného kanadského útočníka Alphonsa Daviesa. "Odvádza naozaj dobrú robotu. Musím sa priznať, trochu ma prekvapil, ako dobre hrá," povedal Flick. O postup do šestnásťfinále EL UEFA 2019/2020 si to v Pireu rozdá domáci Olympiakos s CZ Belehrad, srbskému majstrovi stačí aj remíza.



V A-skupine sa Bruggy doma popasujú s Realom Madrid a poškuľujú na zisk bodov, ktoré by ich prípadne katapultovali do šestnásťfinále EL UEFA. Majú o jeden bod viac ako Galatasaray Istanbul, ktorý nastúpi na pôde francúzskeho majstra Paríž St. Germain.



6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/20120, STREDA 11. DECEMBRA (SEČ):



A-skupina:



21.00 FC Bruggy - Real Madrid /rozhoduje: Tobias Stieler (Nem.)/



21.00 Paríž Saint-Germain - Galatasaray Istanbul /István Kovács (Rum.)/



tabuľka:



1. Paríž Saint-Germain 5 4 1 0 12:2 13

2. Real Madrid 5 2 2 1 11:7 8

3. FC Bruggy 5 0 3 2 3:9 3

4. Galatasaray Istanbul 5 0 2 3 1:9 2



B-skupina:



21.00 Olympiakos Pireus - Crvena Zvezda Belehrad (Daniele Orsato (Tal.)/



21.00 Bayern Mníchov - Tottenham Hotspur /Gianluca Rocchi (Tal.)/



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 5 5 0 0 21:4 15

2. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 17:11 10

3. CZ Belehrad 5 1 0 4 3:19 3

4. Olympiakos Pireus 5 0 1 4 7:14 1



C-skupina:



18.55 Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo /Felix Zwayer (Nem.)/



18.55 Dinamo Záhreb - Manchester City /Carlos del Cerro Grande (Šp.)/



tabuľka:



1. Manchester City 5 3 2 0 12:3 11

2. Šachtar Doneck 5 1 3 1 8:10 6

3. Dinamo Záhreb 5 1 2 2 9:9 5

4. Atalanta Bergamo 5 1 1 3 5:12 4



D-skupina:



21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva /Viktor Kassai (Maď.)/



21.00 Bayer Leverkusen - Juventus Turín /Benoît Bastien (Fr.)/



tabuľka:



1. Juventus Turín 5 4 1 0 10:4 13

2. Atletico Madrid 5 2 1 2 6:5 7

3. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 5:7 6

4. Lokomotiv Moskva 5 1 0 4 4:9 3