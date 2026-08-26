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V zostave Slovana na pôde Celje sú dve zmeny, v základe už aj Šporar

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Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Papa Daniel (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

V strede poľa štartovali Cristian Martinez, Peter Pokorný, Rahim Ibrahim a pred nimi operovalo trio Tigran Barseghjan, Andraž Šporar a Suleiman Camara.

Autor TASR
Celje 26. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpili na odvetu play off Ligy majstrov na pôde NK Celje s dvoma zmenami. Pred brankárom Dominikom Takáčom sa predstavilo kvarteto Cesar Blackman, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič a Sandro Cruz. V strede poľa štartovali Cristian Martinez, Peter Pokorný, Rahim Ibrahim a pred nimi operovalo trio Tigran Barseghjan, Andraž Šporar a Suleiman Camara. Mužstvá nastúpili v Slovinsku v týchto základných zostavách:



NK Celje: Leban - Širvys, Hrka, Tutyškinas, Avdyli - Daniel, Zabukovnik, Sešlar - Kvesič, Kotnik, Dukuly

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Camara
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