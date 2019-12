Liga majstrov: Valencia po siedmich rokoch konečne v osemfinále

Amsterdam 11. decembra (TASR) - V uplynulej sezóne patrili futbalisti Ajaxu Amsterdam k najpríjemnejším prekvapeniam Ligy majstrov. Na dosah mali finále, keď v zápase s Tottenhamom prišli o postup až v závere stretnutia. V tomto ročníku LM však takýto úspech nezopakujú, v tabuľke H-skupiny obsadili tretie miesto a na jar im musí stačiť Európska liga.



Postup zo skupiny mal Ajax vo vlastných rukách. V záverečnom vystúpení hostil Valenciu, po víťazstve 3:0 z prvého zápasu v Španielsku mu stačila i remíza. Holanďania však v 24. minúte inkasovali a napriek hernej prevahe nedokázali odpovedať. Nepomohlo im ani vylúčenie Gabriela v 90.+3 minúte. "Zaslúžili sme si viac. Odohrali sme niekoľko výborných zápasov. Súper mal dnes iba dve veľké šance, jednu mu zmaril Onana dobrým zákrokom. Sme sklamaní, pretože nám stačil jeden gól, bojovali sme, naozaj sme chceli, diváci nás tlačili, ale nevyšlo to," povedal na webe UEFA obranca domácich Daley Blind.



Valenciu poslal do ďalšej fázy Rodrigo, ktorý využil zaváhanie obrany pri realizácii ofsajdovej pasce. "Som nadšený, tento tím je ako rodina, za uplynulé tri roky sme dokázali veľmi veľa. Klub sme dostali tam, kde si zaslúži byť. Minulý zápas proti Chelsea nám nevyšiel tak, ako sme chceli, ale opäť sme ukázali, že sme schopní robiť zázraky," tešil sa 28-ročný autor víťazného zásahu.



"Netopierom" sa v lige píliš nedarí, hoci vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov, v tabuľke La Ligy sú až na 8. mieste. O to viac ich môže tešiť postup do osemfinále LM, prvýkrát po siedmich rokoch, dokonca z prvej priečky. "Máme za sebou skvelú skupinovú časť, konečné prvé miesto je niečo úžasné. Klobúk dole pred chlapcami," povedal tréner Valencie Albert Celades.



Z druhého miesta postúpila do osemfinále Chelsea Londýn. Za Valenciou skončila iba vinou horšej bilancie zo vzájomných zápasov (0:1, 2:2). Jarnú účasť v LM si zabezpečila domácim triumfom nad Lille 2:1. "Blues" viedli už po polčase po zásahoch kanoniera Tammyho Abrahama a obrancu Cesara Azpilicuetu. Napokon sa však obávali o postup, keď v 78. minúte skóroval proti svojmu bývalému tímu Loic Remy. "Zbytočne sme to zdramatizovali a už ma unavuje opakovať to. Musíme viac využívať naše šance, pretože je frustrujúce, keď nechávame súperov dostávať sa späť do zápasu, napriek nášmu dobrému výkonu," povzdychol si kormidelník Chelsea Frank Lampard.