LM: Víťazný marš Bayernu pokračuje, Gnabry zmaril sny Lyonu

Lisabon 20. augusta (TASR) - Ohlasy svetových médií na víťazstvo Bayernu Mníchov nad Olympique Lyon (3:0) v semifinále futbalovej Ligy majstrov v Lisabone:



L'Equipe: "Bayern zhasol Lyonu svetlá. OL spálil príliš veľa tutoviek, aby mohol pomýšľať na väčšie potrápenie favorita. Finále Ligy majstrov nebude čisto francúzske."



Le Figaro: "Hráči Lyonu zdolaní silnejším. Napriek tomu odchádzajú z Lisabonu so vztýčenými hlavami. Tréner Garcia je na svojich zverencov hrdý."



La Gazzetta dello Sport: "Gnabry zmaril sny Lyonu. Žiadne francúzske derby sa nekoná, fantastická jazda Lyonu sa skončila na Estadio Jose Alvalade. Vo finále sa stretnú PSG a Bayern."



Marca: "Bayern sa prebil cez Lyon do finále LM. Serge Gnabry dvakrát skóroval do prestávky a Robert Lewandowski pridal ďalší zásah znamenajúci víťazstvo 3:0. Lyon začal lepšie, no Memphis Depay veľkú šancu nepremenil a Karl Ekambi trafil žrď."



Kicker: "Bayern stojí zaslúžene vo finále. Hansi Flick však pred duelom s PSG upozorňuje na nedostatky v defenzíve."



Bild: "Bayern je vo finále. Vďaka, Gnabry! No proti Tuchelovi musí mníchovský tím ukázať viac."



BBC: "Nemilosrdný víťazný marš pokračuje. Bayern pokoril aj Lyon a zarezervoval si miestenku v jedenástom finále Ligy majstrov. Nemecký šampión neprehral už 28 zápasov v sérii, padol ešte v decembri."



ESPN: "Dva góly Sergea Gnabryho nasmerovali Bayern k triumfu 3:0 nad Lyonom."



idnes.cz: "Zaspaný začiatok, potom suverénny výkon. Bayern je vo finále Ligy majstrov."