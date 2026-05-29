Vo finále LM bude konfrontácia najlepšej obrany s najlepším útokom
Bratislava 29. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn môžu po ukončení 22-ročného čakania na zisk ligového titulu v anglickej Premier League prvýkrát ovládnuť aj Ligu majstrov. Sobotné finále sa po prvý raz v histórii odohrá v Budapešti (18.00 h) a je označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy (Arsenal) proti najlepšiemu útoku (Paríž St. Germain). Anglický zástupca sa usiluje o premiérovú „ušatú“ trofej, Parížania ju chcú obhájiť ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid (2016-2018).
Londýnčania dostali suverénne najmenej gólov v prebiehajúcom ročníku LM (6), pričom až deväť zo 14 duelov zvládli bez inkasovania. Na opačnej strane stojí ofenzívna sila Parížanov, ktorí strelili najvyšší počet gólov (44). Bude to aj súboj dvoch španielskych trénerov, o ktorých sa hovorí ako o „posadnutých dokonalosťou“. Luis Enrique na strane PSG a Mikel Arteta na lavičke Arsenalu sa postavia opäť proti sebe po roku, pričom vlani bol úspešnejší o 12 rokov starší Enrique. V semifinále LM jeho Paríž vyradil Arsenal v súčte oboch duelov 3:1 (1:0 vonku, 2:1 doma). „Sú najlepším defenzívnym tímom v Európe. Je to tak už niekoľko rokov. Vieme, akú majú schopnosť hrať bez lopty. V tomto ohľade sú najlepší tím na svete. Navyše s loptou sú schopní streliť veľa gólov, je to fascinujúca kombinácia,“ vyzdvihol hru súpera Enrique. Arsenal na ceste k zisku prvého ligového titulu od roku 2004 strelil 25 zo svojich 71 gólov zo štandardných situácií – viac ako ktokoľvek iný.
Víťazstvo v domácej súťaži zbavilo hráčov Arsenalu ťarchy, ktorú si niesol klub niekoľko rokov. Tesné neúspechy, tri druhé miesta v lige za sebou, to všetko zocelilo mužstvo zo severu Londýna. Postupnými krokmi a najmä dôverou v systém a filozofiu kormidelníka Artetu sa z „večne druhého“ stal tím ašpirujúci dosahovať veľké trofeje. Prelomená kliatba môže byť pre Arsenal hnacím motorom aj pred finálovým večerom v metropole Maďarska. „Sme majstri a to nám prináša veľa sebavedomia a iný druh prítomnosti a energie. Už sme hovorili o tom, čo musíme urobiť v Budapešti a ako využijeme všetku tú neuveriteľnú energiu, ktorú všetci vnášame do tohto finále,“ povedal Arteta podľa agentúry AP. „Kanonieri“ sa predstavia v súboji o trofej LM prvýkrát od roku 2006. Nad ich sily boli vtedy hráči FC Barcelona. Duel poznačila rýchla červená karta ich brankára Jensa Lehmanna, napriek tomu Londýnčania viedli 1:0 zásluhou Sola Campbella. Po zmene strán využili Katalánci početnú výhodu na ihrisku, pričom vyrovnal Samuel Eto'o a víťazný gól na 2:1 strelil Juliano Belletti.
Arsenal bol najlepším tímom ligovej fázy a v doterajšom priebehu súťaže neprehral. V semifinále si poradil s Atleticom Madrid v kádri so slovenským obrancom Dávidom Hanckom po remíze 1:1 na pôde súpera a domácom víťazstve nad „Los Colchoneros“ 1:0. PSG sa rozbiehal v LM pomalšie, v dlhodobej časti obsadil až 11. miesto a čakalo ho ešte play off o postup do osemfinále. Svoju obrovskú silu demonštroval tím v Parku princov triumfom 5:4 v úvodnom semifinálovom stretnutí proti Bayernu Mníchov, ktoré sa zaradilo medzi najlepšie zápasy v Lige majstrov vôbec. Po bláznivej prestrelke PSG takticky vyzrel na Bavorov a po remíze 1:1 v Allianz Aréne oslavoval postup do druhého finále za sebou.
Dôležitým mužom, ktorý môže nakloniť misky váh na stranu Paríža, je gruzínsky špílmacher Chviča Kvaracchelija, ktorý má na konte 10 gólov v tejto edícii LM. Viac ich strelili iba Harry Kane z Bayernu (14) a o jeden presný zásah viac nazbieral Kylian Mbappe z Realu Madrid. „Rešpektujeme všetky tímy. Pre nás je dôležité hrať našu hru. Naozaj nerozmýšľame nad tým, kto bude naším súperom, len sa pripravujeme na zápas a na ihrisku dáme zo seba všetko. Bude to ťažké, keďže je to finále Ligy majstrov. My si však ideme za tým a musíme si to užiť,“ uviedol Kvaracchelija. Odhodlanie nechýba ani anglickému zástupcovi, ktorého poslal do finále krídelník Bukayo Saka rozhodujúcim presným zásahom do siete Atletica. „Vidíte, čo to znamená pre nás a pre fanúšikov. Všetci sme veľmi šťastní, je to krásny príbeh a dúfam, že v Budapešti sa skončí pre nás dobre,“ poznamenal 24-ročný Angličan.
Doteraz žiadna krajina nezískala trojnásobný triumf v Lige majstrov, Európskej lige a Konferenčnej lige. Tretia súťaž sa hrá od roku 2021 a po piatich rokoch je šanca, aby všetky ovládli tímy z Anglicka. Európsku ligu vyhrali hráči Aston Villy, Konferenčnú ovládlo Crystal Palace. Pri pohľade do histórie to bol iba rok 1990, keď vyhrali tri európske súťaže kluby z rovnakého štátu. Darilo sa talianskym tímom, keďže Sampdoria Janov zdolala belgický Anderlecht v dnes už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov. Predchodcu dnešnej Európskej ligy (Pohár UEFA) vyhral Juventus Turín po triumfe nad Fiorentinou. Vtedajšiu najprestížnejšiu súťaž Európsky pohár majstrov (dnešná Liga majstrov) ovládlo AC Miláno, ktoré zdolalo gólom Franka Rijkaarda portugalskú Benficu Lisabon.
Zápas medzi PSG a Arsenalom povedú rozhodcovia z Nemecka, ako hlavný 42-ročný arbiter Daniel Siebert, ktorého čaká prvé finále LM. Spolu s ním budú na čiarach jeho krajania Jan Seidel a Rafael Foltyn. Za videom bude Bastian Dankert.
Premiérové zastúpenie v súboji o prestížnu trofej v Puskás Aréne bude mať aj dvojica reportérov TASR.
Cesta Paríža St. Germain a Arsenalu do finále Ligy majstrov 2025/26:
Paríž St. Germain
ligová fáza (11. miesto):
Atalanta Bergamo 4:0 (d)
FC Barcelona 2:1 (v)
Bayer Leverkusen 7:2 (v)
Bayern Mníchov 1:2 (d)
Tottenham Hotspur 5:3 (d)
Atletico Bilbao 0:0 (v)
Sporting Lisabon 1:2 (v)
Newcastle United 1:1 (d)
play off o osemfinále:
AS Monako 3:2 (v), 2:2 (d)
osemfinále:
FC Chelsea 5:2 (d), 3:0 (v)
štvrťfinále:
FC Liverpool 2:0 (d), 2:0 (v)
semifinále:
Bayern Mníchov 5:4 (d), 1:1 (v)
FC Arsenal
ligová fáza (1. miesto):
Atletico Bilbao 2:0 (v)
Olympiakos Pireus 2:0 (d)
Atletico Madrid 4:0 (d)
Slavia Praha 3:0 (v)
Bayern Mníchov 3:1 (d)
FK Karabach 3:0 (v)
Club Bruggy 3:0 (v)
Inter Miláno 3:1 (v)
Kajrat Almaty 3:2 (d)
osemfinále:
Bayer Leverkusen 1:1 (v), 2:0 (d)
štvrťfinále:
Sporting Lisabon 1:0 (v), 0:0 (d)
semifinále:
Atletico Madrid 1:1 (v), 1:0 (d)
Vizitky finalistov Ligy majstrov 2025/26 Paríža St. Germain a Arsenalu:
Paríž St. Germain
názov: Paris Saint-Germain Football Club
prezývky: Les Parisiens, Les Rouge-et-Bleu
dátum vzniku: 12. augusta 1970
farby: červená, modrá, biela
štadión: Parc des Princes (kapacita 48.229 divákov)
prezident: Nasser Al-Khelaifi
tréner: Luis Enrique (Šp.)
najväčšie úspechy:
1-krát víťaz LM (2025)
1-krát víťaz PVP (1996)
14-krát francúzsky majster (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
16-krát víťaz Francúzskeho pohára (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024, 2025)
FC Arsenal
názov: Arsenal Football Club
prezývka: The Gunners
dátum vzniku: 1. októbra 1886
farby: červená, biela
štadión: Emirates Stadium
prezident: Stan Kroenke
tréner: Mikel Arteta (Šp.)
najväčšie úspechy:
1-krát víťaz PVP (1994)
14-krát anglický majster (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026)
14-krát víťaz Pohára FA (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020)
Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 (Puskás Aréna v Budapešti, sobota 30. mája, 18.00 h):
Paríž St. Germain - FC Arsenal /rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/
predpokladané zostavy:
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaracchelija
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Gyökeres
Prehľad finálových zápasov EPM/LM od sezóny 1955/1956:
rok - dejisko - víťaz - zdolaný - výsledok
1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0
1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0
1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp
1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0
1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3
1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2
1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3
1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1
1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1
1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0
1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1
1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1
1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp
1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1
1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp
1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0
1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0
1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0
1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)
1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0
1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0
1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1
1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0
1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0
1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0
1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0
1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0
1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0
1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)
1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0
1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 v rozstrele z 11 m)
1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1
1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)
1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0
1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0
1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 v rozstrele z 11 m)
1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp
1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0
1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0
1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0
1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)
1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1
1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0
1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1
2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0
2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 v rozstrele z 11 m)
2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1
2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)
2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0
2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)
2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1
2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1
2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)
2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0
2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0
2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1
2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 v rozstrele z 11 m)
2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1
2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení
2015 Berlín FC Barcelona - Juventus Turín 3:1
2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 v rozstrele z 11 m)
2017 Cardiff Real Madrid - Juventus Turín 4:1
2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1
2019 Madrid FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0
2020 Lisabon Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:0
2021 Porto Chelsea Londýn - Manchester City 1:0
2022 Paríž Real Madrid - FC Liverpool 1:0
2023 Istanbul Manchester City - Inter Miláno 1:0
2024 Londýn Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0
2025 Mníchov Paríž St. Germain - Inter Miláno 5:0
* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov
Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi EPM/LM stalo 24 klubov:
15 triumfov - Real Madrid
7 - AC Miláno
6 - FC Liverpool, Bayern Mníchov
5 - FC Barcelona
4 - Ajax Amsterdam
3 - Manchester United, Inter Miláno
2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto, Chelsea Londýn
1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, Manchester City, Paríž St. Germain
víťazi podľa krajín:
Španielsko 19
Anglicko 15
Taliansko 12
Nemecko 8
Holandsko 6
Portugalsko 4
Francúzsko 2
Rumunsko 1
Škótsko 1
Juhoslávia 1
