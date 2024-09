VIDEO: Weiss chce v Celtic Parku prekvapiť: Atmosfére nepodľahneme

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Celtic FC v utorok 17. septembra 2024 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann

Glasgow 17. septembra (TASR) - Hlavný tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. si uvedomuje kvality prvého súpera jeho tímu v Lige majstrov, no verí, že "belasým" sa v premiérovom zápase v hlavnej fáze môže podariť prekvapenie. V stredajšom stretnutí v Celtic Parku bude podľa jeho slov dôležitý dobrý vstup a mentálna stránka.povedal na tlačovej konferencii v predvečer stredajšieho súboja. Slávny štadión, ktorý postavili už pred 136 rokmi, no prešiel viacerými rekonštrukciami a momentálne má kapacitu 60.411 divákov, bude zaplnený do prasknutia.prízvukoval Weiss st. a pokračoval:Aj samotný tréner má na štadión a jeho atmosféru spomienky. Pred 19 rokmi po domácej výhre v 2. predkole LM s Artmediou Petržalka 5:0 prehral na pôde Celticu 0:4 a nakoniec postúpil až do skupinovej fázy.uviedol.Slovan pricestoval do Glasgowa v plnom zložení a bez zdravotných problémov v tíme. Lepšie sa cíti aj hlavný tréner, ktorého v uplynulých dňoch trápila chrípka. Vynechal pre ňu aj víkendový duel v Dunajskej Strede, kde jeho tím pod vedením asistenta Borisa Kitku vyhral 2:1 po obrate vďaka dvom gólom Tigrana Barseghjana. Domáci navyše v 10. minúte nadstavenia nepremenili penaltu.povedal Weiss st.Skúsenosti so skupinovou fázou Ligy majstrov má viacero hráčov Slovana, jedným z nich je aj krídelník Róbert Mak.povedal Mak, ktorý si v Škótsku zahral so slovenskou reprezentáciou.dodal./vyslaný redaktor TASR ny/