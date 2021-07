Weiss st. pred odvetou: Od Bernu očakávam ešte väčší pressing

Bern 27. júla (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava si pred stredajšou odvetou 2. predkola Ligy majstrov 2021/2021 musia zvyknúť na umelú trávu na štadióne svojho súpera Young Boys Bern. Úvodný duel na Tehelnom poli sa skončil 0:0.



„Young Boys je behavé mužstvo. Keď je umelá tráva poliata, je veľmi rýchla a na tom je postavená hra súpera. Inak hrá doma a trochu inak vonku, ale to nasadenie a vysoký pressing sú v každom prípade rovnaké, len tu to bude ešte rýchlejšie," povedal na tlačovej konferencii pred stretnutím tréner Slovana Vladimír Weiss starší.



Belasí majú za sebou už ouvertúru v domácej súťaži, Liptovský Mikuláš zdolali v 1. kole Fortuna ligy 4:1. „Z prvého ligového zápasu zostal pozitívny dojem, niektoré zmeny v zostave budú. Dlhodobo zranení hráči s nami necestovali, konkrétne Lucas Lovat a Dávid Holman. Doma zostal aj Dejan Dražič, ktorý mal zdravotné problémy a Alen Mustafič, ktorý sa zranil v zápase s Liptovským Mikulášom. Ostatní sú zdraví a k dispozícii," informoval tréner slovenského majstra.



Weiss st, verí, že jeho zverenci nastúpia proti švajčiarskemu šampiónovi s potrebným sebavedomím. „Očakávam od Bernu ešte väčšie nasadenie smerom do útoku, ešte väčší pressing, pretože ľudia ich budú hnať. Na druhej strane očakávam náboj od našich hráčov, ktorí sú skúsení. Nie sú to nejakí pionieri, ktorí by sa mali zľaknúť. To sú hráči, ktorí majú za sebou 400 reprezentačných zápasov. To tam chcem zajtra vidieť, to musí byť v tej hre cítiť," zdôraznil kouč Slovana.