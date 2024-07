Weiss verí v šťastnú ruku, Kašia: Výmenu trénera súpera neriešim

Bratislava 29. júla (TASR) - Kormidelník futbalistov bratislavského Slovana Vladimír Weiss st. nechcel komentovať trénerskú výmenu v NK Celje, ktorá sa udiala len pár dní pred utorkovou odvetou 2. predkola Ligy majstrov. Slovinského šampióna už na Tehelnom poli povedie jeho staronový kouč Albert Riera. Štyridsaťdvaročný bývalý španielsky reprezentant nahradil vo funkcii v sobotu odvolaného Damira Krznara.



"To je náš život, naša robota. Žiadny tréner nevie, čo bude zajtra. Je to ich rozhodnutie a nechcem ho komentovať. Nový tréner vždy prinesie nový impulz, takže uvidíme. My sa však koncentrujeme sami na seba a na náš výkon. Verím, že to s pomocou fanúšikov zvládneme. Za mužstvo sľubujem, že do toho dáme všetko," povedal kouč Slovana na predzápasovej tlačovej konferencii. Zostavu musí skladať bez zraneného obrancu Lukáša Pauscheka a potrestaného Kyriakosa Savvidisa, ktorý videl v Celje červenú kartu. "Pauschek má podobné zranenie ako mal Juro Kucka a bude dlhší čas mimo. Ešte sa rozhodneme, či postačí konzervatívna liečba alebo bude potrebná operácia. Dúfam, že bude platiť prvá možnosť," dodal Weiss st.







Nálada v tíme je podľa neho po sobotnom ligovom víťazstve 4:1 nad Komárnom dobrá. "Belasí" sa v zápase európskeho pohára opäť budú môcť spoľahnúť na podporu divákov, v pondelok popoludní bolo predaných vyše 13.000 vstupeniek. "Odchádzame na sústredenie do Šamorína, kde máme večer tréning pred zajtrajším zápasom roka. Verím, že sa dobre pripravíme. Dôležitá bude disciplína, pretože aj Celje vie hrať futbal. Má dynamických hráčov a nebezpečné kontry. My sme však doma a verím, že s prispením vášne našich fanúšikov budeme diktovať tempo. Bude to ťažký zápas z hľadiska psychiky. Verím, že máme lepších hráčov a že budem mať šťastnú ruku a vyberiem tých jedenásť, ktorí budú mať dobrý deň," tvrdí kouč Slovana.







Gruzínsky stopér Guram Kašia taktiež nevenoval zvýšenú pozornosť výmene trénera na lavičke súpera: "Ako fanúšik by som to vnímal, že v úvode sezóny ide o netradičný krok. Ako hráč súpera to však neriešim, je to interná vec klubu." Tridsaťsedemročný veterán očakáva, že Celje bude v odvete klásť tuhý odpor. Po remíze 1:1 totiž stále cíti šancu na postup. "V odvete musíme hrať disciplinovanejšie ako v prvom zápase. V ňom sme aj s desiatimi hráčmi odohrali dobrý zápas. Celje potvrdilo, že má rýchlych a šikovných hráčov, najmä čo sa týka ofenzívy. Musíme byť preto v obrane opatrní," konštatoval Kašia, ktorý reprezentoval svoju krajinu na ME v Nemecku.



Víťaza súboja čaká v 3. predkole LM lepší z dvojice APOEL Nikózia - FC Petrocub Hincesti. V prvom zápase zvíťazil cyperský majster doma 1:0.