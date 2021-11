Futbal-LM: Wolfsburg zdolal Salzburg, Ziyech zariadil 3 body Chelsea

G-skupina:



VfL Wolfsburg - Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)



Góly: 3. Baku, 60. Nmecha - 30. Wöber. Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)

H-skupina:



Malmö FF - Chelsea Londýn 0:1 (0:0)



Gól: 56. Ziyech. Rozhodoval: Brych (Nem.)

Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zvíťazili v utorňajšom zápase G-skupiny Ligy majstrov 2021/2022 nad Red Bullom Salzburg 2:1 a zvýšili si šance na postup. V H-skupine zvládla londýnska Chelsea úlohu favorita, no domáce Malmö FF zdolala len tesne 1:0.Wolfsburg mohol inkasovať už v 2. minúte, ale Karim Adeyemi zvnútra šestnástky minul. Trest prišiel okamžite. Po akcii z ľavej strany poslal Yannick Gerhardt prihrávku do vápna pomedzi nohy obrancu a Ridle Baku trafil odkrytú časť bránky - 1:0. Domácim však rýchly gól nepomohol. V ďalšom priebehu mal viac z hry i šancí líder G-skupiny a v 30. minúte sa mu podarilo vyrovnať. Maximilian Wöber zakrútil loptu z priameho kopu k pravej žrdi. Adeyemi v 50. minúte nevyužil ďalšiu tutovku a Wolfsburg ho opäť potrestal o desať minút neskôr. Wöber poslal pas do šestnástky na Lukasa Nmechu a ten bombou spoza hráča a z uhla upravil na 2:1. Domáci sa v závere ubránili a dosiahli prvé víťazstvo, na svojho súpera strácajú dva body. Pre rakúsky klub to bola prvá prehra.Chelsea mala podľa očakávania prevahu, súper od úvodu bránil v hlbokom bloku. Prvé väčšie šance hostí prišli po štvrťhodine, no Hakima Ziyecha vychytal brankár a hlavička Rubena Loftusa-Cheeka tesne minula. Domáci brankár Johan Dahlin udržal Malmö v hre aj v 29. minúte, keď zachránil pri gólovke Kaia Havertza. Do polčasovej prestávky mohli ísť nakoniec do vedenia domáci. V nadstavenom čase sa dostal do tutovky Antonio Čolak, ale volejom tesne minul. Tlak hostí pokračoval aj po zmene strán a v 56. minúte sa dočkali gólu. Callum Hudson-Odoi si na pravej strane vymenil loptu s Cesarom Azpilicuetom, poslal presný pas na zadnú žrď, kde bol nachystaný Ziyech. Chelsea si vypracovala ešte zopár šancí, ale gól už nepadol.