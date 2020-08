Bayern nemá konkurenciu. Bavori získali v sezóne svoju tretiu trofej

Finále Ligy Majstrov:



Paríž Saint Germain - Bayern Mníchov 0:1 (0:0)



Gól: 59. Coman. Rozhodovali: Orsato - Manganelli, Giallatini (Tal.). ŽK: Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa - Davies, Gnabry, Süle, Müller



PSG: Navas – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (80. Kurzawa) – Herrera (72. Draxler), Marquinhos, Paredes (65. Verratti) – Di María (80. Choupo - Moting), Mbappé, Neymar

Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng (25. Süle), Alaba, Davies – Alcantara (86. Tolisso), Goretzka – Gnabry (68. Coutinho), Müller, Coman (68. Perišič) – Lewandowski

Hhlasy (zdroj: DPA, APA, UEFA.com):



Manuel Neuer, kapitán Bayernu: "Je to neuveriteľné. Nikdy som si pôsobenie v tomto klube neužíval viac. Obrovskú zásluhu má tréner Hansi Flick a jeho štáb. Veľmi sme chceli vyhrať a zaslúžili sme si to, každý má na tom svoj podiel."

Thomas Müller, útočník Bayernu: "Je to bláznivé. Na jeseň sa nám nedarilo a nebolo to ideálne, ale potom to bola senzačná jazda. Všetci dnes cítime, že to stálo za to, samozrejme sme mali aj kus šťastia, keďže tento zápas nám nevyšiel úplne podľa predstáv."

Ander Herrera, stredopoliar PSG: "Myslím si, že sme spravili všetko, aby sme zvíťazili. Mali sme päť, šesť šancí. Mrzí nás to najmä kvôli fanúšikom, pretože sme vedeli, aká dôležitá je pre nich a históriu klubu táto trofej. Budeme ťažko zaspávať a je zložité teraz hľadať slová. Ale od zajtra, hovorím najmä za seba, ale určite aj za spoluhráčov, začneme odznova."

Vizitka víťaza futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 Bayernu Mníchov:



Bayern Mníchov



názov: Fußball-Club Bayern München

rok vzniku: 27. február 1900

farby: červená, biela

štadión: Allianz Arena (kapacita 75.000 divákov)

prezident: Herbert Heiner

tréner: Hans-Dieter Flick

prezývky: Der FCB, Bavori, červení, FC Hollywood

najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller

najväčšie úspechy:

3-krát víťaz majstrovstiev sveta klubov FIFA (2001, 2013), resp. Interkontinentálneho pohára (1976)

6-krát víťaz PEM, resp. LM (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

1-krát víťaz PVP (1967)

1-krát víťaz Pohára UEFA (1996)

30-krát majster Nemecka (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

20-krát víťaz Nemeckého pohára (1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020)

6-krát víťaz Ligového pohára (1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007)

7-krát víťaz nemeckého Superpohára (1983, 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018)

Cesta futbalistov Bayernu Mníchov za triumfom vo finále Ligy majstrov UEFA 2019/2020 v Lisabone:

BAYERN MNÍCHOV



B-skupina:

CZ Belehrad 3:0 d, 6:0 v

Tottenham Hotspur 7:2 v, 3:1 d

Olympiakos Pireus 3:2 v, 2:0 d

1. miesto, 18 b, skóre: 24:5



osemfinále: FC Chelsea 3:0 v, 4:1 d



*štvrťfinále: FC Barcelona 8:2



semifinále: Olympique Lyon 3:0



finále: Paríž St. Germain 1:0



* od štvrťfinále sa hralo pre pandémiu na jeden zápas v Lisabone

Lisabon 23. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov získali svoju šiestu trofej v Lige majstrov. V nedeľňajšom finále v Lisabone zdolali Paríž Saint Germain 1:0 po góle Kingsleya Comana z 59. minúty.Bavori získali v sezóne 2020/2021 svoju tretiu trofej. Po zisku titulu v nemeckej bundeslige i domáceho pohára uspeli aj v najcennejšej európskej klubovej súťaži, pričom zvíťazil v 22. súťažnom zápase za sebou. V LM sa Bayern naposledy tešil z titulu v roku 2013, keď vo finále v londýnskom Webley zdolal Borussiu Dortmund 2:1.Prvú súvislejšiu akciu v zápase podnikol Bayern, na jej konci sa k strele odhodlal z veľkej diaľky Thiago Alcantara, ale loptu poslal ďaleko od brány. V 17. minúte dal o sebe po prvý raz v zápase vedieť Neymar. Z ľavej strany postupoval tienený obrancom na Neuera, napokon mieril len do brankára. Kapitán Bayernu zlikvidoval aj následnú zadovku Brazílčana na Di Mariu. Potom prišli gólové šance na oboch stranách. Prvú mal Lewandowski, ktorý sa po prízemnom centri od Daviesa odhodlal k strele, ale trafil iba ľavú žrď. Odpovedal Di Maria po rýchlom brejku a prihrávke Herreru, ale v dobrej pozícii mieril vysoko nad bránku. Druhú tretinu prvého polčasu uzavrela ďalekonosná strela Herreru, ktorá sa obtrela o Goretzku, lopta letela len tesne vedľa. Ďalšiu šancu mal potom opäť Bayern, po centri Müllera z pravej strany mieril Lewandowski hlavou len do stredu bránky. Potom si opäť slovo zobrali Parížania, na konci polčasu zlyhal v ich najlepšej šanci Mbappe. Sám pred Neuerom mieril iba do nemeckého brankára. Posledné slovo v prvom dejstve mal napokon Coman, ktorý sa dravo predral do šestnástky a po súboji s Kehrerom spadol, no pokutový kop sa nepískal.Po prestávke sa najprv rozdávali karty, keď Gnabry tvrdo zasiahol Neymara a na ihrisku prišlo k malej roztržke. V 59. minúte potom prišla jediná gólová akcia zápasu. Hráči Bayernu rozohrali akciu, Kimmich poslal center na zadnú žrď na hlavu Kingsleyho Comana a ten prekonal Navasa - 0:1. Tréner PSG Thomas Tuchel reagoval stiahnutím Paredesa, na ihrisko poslal Verrattiho. Následne poslal center do šestnástky Di Maria, Mbapee loptu len tesne minul. Ešte väčšiu šancu mal onedlho Marquinhos, no Brazílčana v obrovskej príležitosti vychytal Neuer. Skvelé ofenzívne divadlo pokračovalo aj po ďalších zmenách v zostavách oboch tímov, peknou individuálnou akciou sa blysol Mbappe, ale do koncovky sa nedostal. Ten istý hráč sa napokon mohol postarať o vyrovnanie, keď v nadstavenom čase potiahol loptu, no ani Neymar a ani striedajúci Choupo - Moting nedostali loptu do siete. Záver si už Bayern ustrážil a napokon sa tešil z tesného triumfu.