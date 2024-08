Slovan sa v prípade postupu stretne s víťazom Midtjylland-Ferencváros

žreb play off Ligy majstrov 2024/2025:



majstrovská vetva:



Young Boys Bern - Galatasaray Istanbul



Dinamo Záhreb - víťaz Karabach Agdam/Ludogorec Razgrad



víťaz FC Midtjylland/Ferencváros - víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/APOEL Nikózia



víťaz Jagiellonia Bialystok/FK Bodö/Glimt - Crvena Zvezda Belehrad



víťaz PAOK Solún/Malmö FF - víťaz AC Sparta Praha/FCSB







ligová vetva:



víťaz OSC Lille/Fenerbahce Istanbul - víťaz SK Slavia Praha/Royale Union Saint-Gilloise



víťaz FC Dynamo Kyjev/Glasgow Rangers - víťaz FC Red Bull Salzburg/FC Twente Enschede







ďalšie termíny LM:



zápasy 3. predkola: 6., 7. a 13. augusta



zápasy play off: 20., 21. a 27., 28. augusta



žreb ligovej fázy: 29. augusta



1. zápasy ligovej fázy: 17. a 19. septembra



2. zápasy ligovej fázy: 1. a 2. októbra



3. zápasy ligovej fázy: 22. a 23. októbra



4. zápasy ligovej fázy: 5. a 6. novembra



5. zápasy ligovej fázy: 26. a 27. novembra



6. zápasy ligovej fázy: 10. a 11. decembra



7. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. januára 2025



8. zápasy ligovej fázy: 29. januára 2025



Nyon 5. augusta (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez APEOL Nikózia stretnú v play off o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/2025 s víťazom súboja FC Midtjylland - Ferencváros. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Termíny úvodných zápasov sú na programe 20./21. augusta, odvety sa uskutočnia 27. a 28. augusta. Slovan by sa v úvodnom dueli predstavil na pôde súpera, odvetu by hral na Tehelnom poli. Sériový slovenský šampión bol pred žrebom medzi nenasadenými tímami v majstrovskej vetve. Okrem dánskeho alebo maďarského majstra mohol dostať za súpera aj Dinamo Záhreb, Young Boys Bern, Crvenu Zvezdu Belehrad alebo lepšieho z dvojice PAOK Solún - Malmö FF. Pražská Slavia v kádri s Michalom Tomičom a Ivanom Schranzom by sa v prípade postupu cez Saint-Gilloise v rámci ligovej vetvy stretla s víťazom dvojzápasu OSC Lille - Fenerbahce Istanbul.V tejto sezóne sa LM bude hrať v novom formáte. Namiesto 32 tímov ich bude až 36. V jednom ročníku sa doteraz hralo 125 zápasov, po novom ich bude 189. Všetky kluby budú zaradené do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov namiesto doterajších šiestich, postúpi prvých osem klubov priamo do play off, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov v play off a posledných dvanásť klubov vypadne. Ďalšou zmenou je, že kluby z jednej krajiny môžu na seba naraziť hneď v prvotnej fáze, čo doteraz nebolo možné.