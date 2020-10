LN: Akanji nepomôže Švajčiarom v Madride, Shaqiri je už k dispozícii

Bern 8. októbra (TASR) - Obranca Manuel Akanji z Borussie Dortmund, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus, nebude môcť odletieť so švajčiarskou futbalovou reprezentáciou na sobotňajší zápas Ligy národov proti Španielsku. Naopak, jeho spoluhráč z národného tímu Xherdan Shaqiri po pondelkovom pozitívnom náleze už nie je infekčný a bude tak môcť v Madride nastúpiť.



U Akanjiho odhalili koronavírus tesne pred stredajším prípravným zápasom Helvétov proti Chorvátsku. Hráč nemá žiadne príznaky ochorenia a nachádza sa v karanténe.



COVID-19 potvrdili ešte pred Akanjim aj u ofenzívneho stredopoliara FC Liverpool Xherdana Shaqiriho. Toho pozitívne testovali ešte pred reprezentačným zrazom, nedostal sa teda do kontaktu so spoluhráčmi. Informovala o tom agentúra DPA.