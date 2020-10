Angličania vo Wembley proti Dánom bez zraneného Diera

Londýn 14. októbra (TASR) - Futbalisti Anglicka sa v stredajšom zápase 4. kola Ligy národov proti Dánsku musia zaobísť bez zraneného obrancu či defenzívneho stredopoliara Erica Diera. Dvadsaťšesťročný hráč Tottenhamu Hotspur, ktorý nastúpil v nedeľnom súboji súťaže proti Belgicku (2:1) má problém so zadným stehenným svalom.



Ako krátko pred duelom informovala BBC, vo Wembley v stredu do akcie nenaskočia ani Harry Winks, Michael Keane, Harvey Barnes a Tammy Abraham, ktorí sa nezmestili na 23-člennú predzápasovú súpisku. Už v utorok trénerovi Garethovi Southgateovi vypadli z tímu Ben Chilwell a Kieran Trippier. Anglicko je lídrom 2. skupiny A-divízie so 7 bodmi, Dáni sú tretí so 4 bodmi.