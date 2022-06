Liga národov: Anglicko remizovalo s Talianskom

Liga národov - 3. kolo:



3. skupina A-divízie:



Anglicko - Taliansko 0:0







Maďarsko - Nemecko 1:1 (1:1)



Góly: 6. Nagy - 9. Hofmann







tabuľka:



1. Taliansko 3 1 2 0 3:2 5



2. Maďarsko 3 1 1 1 3:3 4



3. Nemecko 3 0 3 0 3:3 3



4. Anglicko 3 0 2 1 1:2 2







4. skupina A-divízie:



Wales - Belgicko 1:1 (0:0)



Góly: 87. Johnson - 51. Tielemans







Holandsko - Poľsko 2:2 (0:1)



Góly: 51. Klaassen, 54. Dumfries - 18. Cash, 49. Zielinski







tabuľka:



1. Holandsko 3 2 1 0 8:4 7



2. Belgicko 3 1 1 1 8:6 4



3. Poľsko 3 1 1 1 5:9 4



4. Wales 3 0 1 2 3:5 1







1. skupina B-divízie:



Ukrajina - Arménsko 3:0 (0:0)



Góly: 61. Malinovskyj, 77. Karavajev, 84. Mykolenko







Írsko - Škótsko 3:0 (2:0)



Góly: 20. Browne, 28. Parrott, 51. Obafemi







tabuľka:



1. Ukrajina 2 2 0 0 4:0 6



2. Írsko 3 1 0 2 3:2 3



3. Škótsko 2 1 0 1 2:3 3



4. Arménsko 3 1 0 2 1:5 3







3. skupina B-divízie:



Čierna Hora - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:0)



Góly: 77. Marušič - 62. Menalo







Rumunsko - Fínsko 1:0 (1:0)



Gól: 30. Bancu







tabuľka:



1. Bosna a Hercegovina 3 1 2 0 3:2 5



2. Fínsko 3 1 1 1 3:2 4



3. Čierna Hora 3 1 1 1 3:3 4



4. Rumunsko 3 1 0 2 1:3 3



1. skupina C-divízie:



Faerské ostrovy - Litva 2:1 (2:1)



Góly: 20. Davidsen (z 11 m), 45. Andreasen - 6. Černych







Luxembursko - Turecko 0:2 (0:1)



Góly: 37. Calhanoglu (z 11 m), 76. Dursun







tabuľka:



1. Turecko 3 3 0 0 12:0 9



2. Luxembursko 3 2 0 1 3:2 6



3. Faerské ostrovy 3 1 0 2 2:6 3



4. Litva 3 0 0 3 1:10 0





Bratislava 12. júna (TASR) - Futbalisti domáceho Anglicka a Talianska remizovali v sobotnom šlágri Ligy národov 0:0. Vicemajstri Európy čakajú aj po repríze finále ME na prvé víťazstvo v súťaži, úradujúci európski šampióni sú s piatimi bodmi na čele 3. skupiny A-divízie. V ďalšom zápase Maďarsko remizovalo s Nemeckom 1:1 a po Anglicku obralo o body ďalšieho favorita.Angličania sa o revanš proti Talianom pokúsili vo Wolverhamptone, kde si svoju najväčšiu príležitosť vypracovali hneď v úvodnej desaťminútovke. Po rýchlom prechode do útoku dostal Mason Mount prihrávku od Raheema Sterlinga a zo stredu šestnástky opečiatkoval brvno za hosťujúcim Gianluigim Donnarummom. V prvom polčase sa vyznamenal domáci brankár Aaron Ramsdale, ktorý v 25. minúte bravúrnym zákrokom vyrazil strelu z prvej Sandra Tonaliho. Tesne pred prestávkou vyškriabal aj tečované zakončenie Mattea Pessinu. Po zmene strán sa zblízka nepresadil Sterling a domáci majú na konte len dva body, s ktorými sú na poslednom mieste tabuľky. Taliani vedú o bod pred Maďarmi a Nemci čakajú rovnako ako Angličania na premiérový triumf, získali tri body za tri remízy.Maďari si už v tejto edícii LN pripísali na domácom štadióne skalp Anglicka (1:0) a v Budapešti mali proti ďalšiemu favoritovi raketový vstup do zápasu. V 6. minúte otvoril skóre Zsolt Nagy, už o tri minúty neskôr však za Nemcov odpovedal Jonas Hofmann, ktorý skóroval aj v predchádzajúcom stretnutí s Anglickom (1:1).Vo 4. skupine najvyššej divízie si Poliaci aj bez kanoniera Roberta Lewandowského vybudovali v Holandsku dvojgólové vedenie, ale v rozpätí 52. a 56. minúty oň prišli a v Rotterdame sa zrodil nerozhodný výsledok 2:2. V nadstavenom čase nepremenil jedenástku kapitán Memphis Depay a nezabezpečil domácim tretie víťazstvo v rovnakom počte vystúpení. Holandsko je napriek tomu na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Poľskom a Belgickom, ktoré remizovalo na pôde posledného Walesu 1:1.Ukrajina uspela aj v druhom vystúpení v tomto ročníku súťaže. V 1. skupine B-divízie zvíťazila v poľskom meste Lodž nad Arménskom 3:0 a figuruje na čele tabuľky o tri body pred ďalšími tímami. K trojbodovým mužstvám sa zaradilo aj Írsko vďaka domácemu víťazstvu nad Škótskom 3:0.