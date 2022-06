Autobus s futbalistami Bulharska mal nehodu, Nedeleva museli operovať

Tbilisi 11. júna (TASR) - Autobus s futbalistami bulharského národného tímu mal nehodu v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi. Informoval o tom Bulharský futbalový zväz. Stredopoliar Todor Nedelev utrpel zranenie, do očí mu napadali črepiny skla. Hráča hospitalizovali a operovali, jeho život údajne nie je v ohrození.



Nehoda sa stala, keď tím cestoval z letiska do hotela v dvoch autobusoch. Vodič jedného z vozidiel nezvládol riadenie a narazil do iného autobusu.



Bulhari nastúpia proti Gruzínsku v nedeľu 12. júna v 4. kole skupinovej fázy Ligy národov na štadióne Borisa Paichadzeho v Tbilisi. Gruzínci sú na čele 4. skupiny C-divízie s plným počtom 9 bodov, Bulharom patrí 3. miesto so ziskom dvoch bodov.