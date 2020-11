Bellingham dostal premiérovú pozvánku do anglickej reprezentácie

Londýn 10. novembra (TASR) - Sedemnásťročný mladík Jude Bellingham dostal premiérovú pozvánku do A-tímu anglickej futbalovej reprezentácie. Tréner Gareth Southgate ho povolal po tom, čo mu z nominácie vypadli zranení Trent Alexander-Arnold a James Ward-Prowse.



Stredopoliar Borussie Dortmund pôvodne figuroval v kádri výberu do 21 rokov, no teraz sa presunie ku svojmu tímovému kolegovi Jadonovi Sanchovi.



Krajný obranca Liverpoolu Alexander-Arnold si poranil lýtko pri remíze 1:1 v nedeľňajšom šlágri Premier League s Manchestrom City. Stredopoliar Southampton Ward-Prowse má problém so zadným stehenným svalom. Menšie problémy má aj útočník Manchestru United Marcus Rashford, no stále figuruje v nominácii.



Anglicko čaká vo štvrtok prípravný zápas s Írskom a potom dve stretnutia Ligy národov s Belgickom a Islandom. Informovala agentúra dpa.