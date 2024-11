VIDEO: Bénes sa proti Švédom spolieha na tímového ducha

Štokholm 15. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona verí v silu svojho mužstva aj napriek absenciám viacerých dôležitých hráčov. Slovákov čaká v sobotu od 20.45 h na pôde Švédska kľúčový duel C-divízie Ligy národov, v ktorom si môže prípadný víťaz zabezpečiť účasť v "béčku". Za najsilnejšiu stránku slovenského tímu označil stredopoliar László Bénes tímovosť.



Slováci pricestovali v piatok večer do metropoly Švédska, v ktorej ich čaká súboj proti mimoriadne kvalitnému protivníkovi. Calzonov výber sa presvedčil o sile Švédov v októbrovom stretnutí na Tehelnom poli, v ktorom "tri korunky" vybehli na domáci výber a v priebehu polhodiny si vypracovali dvojgólový náskok. Ten sa Slovensku podarilo po zmene strán zmazať a uhrať cenný bod po remíze 2:2. Švédov zdobil v Bratislave agresívny herný prejav a podobný vstup do duelu sa očakáva aj v štokholmskej Strawberry aréne. "Prvý zápas bol veľmi náročný. Švédi hrali systémom jedna na jedna po celom ihrisku. Bolo to veľmi nepríjemné a je dôležité, aby sme ukázali kvalitu a nenechali im voľné priestory, pretože v tom sú silní," uviedol Bénes na predzápasovej tlačovej konferencii.







Päťdesiatšesťročný taliansky kormidelník nemôže v zostave počítať s viacerými oporami. Pre zranenie už skôr vypadli Lukáš Haraslín, Juraj Kucka a tesne pred odletom oznámil realizačný tím aj absenciu Petra Pekaríka, ktorého takisto trápia zdravotné problémy. "Samozrejme, chýbajú nám dôležití hráči. Mám však obrovskú dôveru v tím, pretože aj chalani, ktorí nemali dostatok priestoru na ihrisku, tak ma presvedčili, že si priestor zaslúžia. Teším sa na to, pretože keď sme v momente, že ideme hrať vo Švédsku o postup, to znamená niečo pozitívne. Ja som hrdý, že môžeme hrať takéto zápasy. Za rok a pol je viditeľný posun, s každým súperom sme hrali minimálne vyrovnanú partiu. Vieme o švédskej sile, v útoku je neskutočná a musíme byť pozorní v defenzívnej fáze, aby sme ju čo najviac otupili," povedal Calzona.



Slovenský kormidelník verí, že neprítomnosťou viacerých lídrov neutrpela ani nálada v kabíne. "Nemyslím si, že by sa niečo znížilo. Kabína je veľmi silná a keď chýbajú lídri, prirodzene sa vytvárajú ďalší. Príkladom je práve Laci Bénes, ktorý sa stáva lídrom na ihrisku i mimo neho. Všetci noví hráči sa takisto rýchlo adaptujú na kabínu a na to, ako sa v nej pracuje. Skupina hráčov je veľmi silná, vodcovské osobnosti sa vytvárajú prirodzene," vyhlásil Calzona.



Bénes, ktorý odohral celý domáci duel proti "Tre Kronor" očakáva, že mužstvo sa môže oprieť o tímového ducha. "Vypadli nám dôležití hráči, ale verím tomu, že tí čo dostanú príležitosť sa ukážu. Naša sila je v tímovosti, ukázali sme to na ME v Nemecku, ale aj v predošlých zápasoch a verím, že budeme úspešní," poznamenal hráč Unionu Berlín, ktorý si uvedomuje aj silu severanov: "Majú svetových hráčov a obrovskú kvalitu. Ako individuálnu, tak aj tímovú. Bude dôležité, aby sme boli v defenzíve kompaktní, načasovali pressing a preniesli nacvičené veci do ofenzívy. Mali sme čas na analýzu súpera a presne vieme, čo chcú hrať."