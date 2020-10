Brunegraf vníma povýšenie ako fakt, ktorému sa treba prispôsobiť

Na archívnej snímke vľavo Pavel Hapal a vpravo Oto Brunegraf 15. júna 2017 v poľskom Lubline. Foto: TASR/Martin Baumann

Senec 13. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti sa pripravujú na stredajší zápas 2. skupiny B-divízie Ligy národov proti Izraelu pod taktovkou Ota Brunegrafa. Asistent reprezentačného trénera prevzal na svoje plecia kompetencie Pavla Hapala po tom, ako mal hlavný kouč pozitívny test na koronavírus a je v karanténe spolu s ďalšími štyrmi členmi realizačného tímu.Hráči sú našťastie v poriadku a dočasný kouč ich chystá tak, aby podali lepší výkon ako v nedeľňajšom súboji v Glasgowe so Škótskom (0:1) a proti Izraelu získali dôležité tri body. Krátkodobé povýšenie vníma Brunegraf bez nejakých veľkých emócií: "" povedal Brunegraf prostredníctvom online tlačovej konferencie, ktorá sa konala na základni národného tímu v Senci.Pomáhať mu bude tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Ten sa hneď po prílete z Francúzska, kde jeho zverenci odohrali v pondelok zápas kvalifikácie ME 2021, pripojil k národnému A-tímu a zhostil sa úlohy asistenta. "" dodal Brunegraf.Slováci ani Izrael v doterajších troch vystúpeniach v súťaži neokúsili pocit z výhry. Duel na trnavskom štadióne Antona Malatinského má pre oba reprezentačné tímy vysokú prioritu aj vzhľadom na to, že veľa napovie z hľadiska boja o udržanie sa v druhej výkonnostnej triede súťaže. V prípade prehry by sa slovenským futbalistom ich najbližší protivník vzdialil na rozdiel štyroch bodov, pričom v novembrovom asociačnom termíne sú na programe už len dva zápasy.V Trnave sa slovenskí futbalisti predstavia po dlhých jedenástich mesiacoch. "" prezradil recept na úspech 33-ročný kapitán mužstva Marek Hamšík.S trénerom Hapalom ako jeho predĺžená ruka komunikoval a hneď vedel o tom, že v stredu nebude môcť viesť mužstvo z lavičky. "" odkázal Hamšík, ktorý sa môže stať prvým slovenským futbalistom s 10.000 odohratými minútami v reprezentačnom drese. K dosiahnutiu tejto méty mu chýba ešte 57 minút.Zápas Slovensko - Izrael má úvodný výkop v stredu o 20.45 h. Povedie ho španielsky rozhodca Alejandro Hernández, na čiarach mu budú asistovať krajania José Naranjo a Teodoro Sobrino. V priamom prenose ho odvysiela RTVS.