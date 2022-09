Calzona predstavil nového asistenta, Bénes: Chceme vyhrať oba zápasy

Šamorín 18. septembra (TASR) - Novému trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na nedeľňajšom zraze v Šamoríne hlásilo 14 hráčov. Taliansky kormidelník rozšíril svoj realizačný tím o druhého asistenta Simoneho Bonomiho, ktorý sa pridal ku Gianlucovi Segarellimu. Všetci potom viedli prvý tréning svojich zverencov.



Na zraze chýbala väčšia časť tímu, trénerovi sa hlásili Martin Dúbravka, Peter Pekarík, Christián Herc, Matúš Rusnák, Martin Valjent, Norbert Gyömbér, Miroslav Káčer, László Bénes, Matúš Bero, Martin Regáli, Lukáš Haraslin, Dávid Ďuriš, Róbert Boženík a Samuel Mráz. Bénes sa v reprezentácii objavil po roku: "Je to skvelý pocit, že tu opäť môžem byť. Teším sa na chalanov a dúfam, že budeme úspešní."



Calzone po zverejnení nominácie oznámil, že Bénesa vníma ako veľmi talentovaného futbalistu. "Vážim si jeho slová a to, že ma nominoval hneď na prvý zraz. Mojou úlohou je ísť na 100 percent v klube a chodiť na zrazy vo forme. Trénera nepoznám, ale na to bude čas," povedal slovenský stredopoliar.



Bénes počas leta zmenil klub, z najvyššej nemeckej súťaže z tímu Borussie Mönchengladbach prestúpil do druholigového Hamburgu. "Je to fantastický klub s vynikajúcimi fanúšikmi a štadiónom. Máme jasný cieľ, chceme postúpiť. Som rád, že sa mi podarilo prestúpiť práve tam, je to čoraz lepšie. Dal som aj gól, dvakrát som asistoval. V prvých zápasoch sezóny som bol v základe, potom som nastupoval na posledné minúty, teraz som hral zasa 80 minút. Prišiel som v dobrej forme," dodal Bénes.



Slovenskí futbalisti sa chcú v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov proti Azerbajdžanu (vo štvrtok 22. septembra o 20.45 v Trnave) a Bielorusku (v nedeľu 25. septembra o 18.00 v Bačke Topole) pokúsiť o postup. Pred záverečným dvojzápasom v tabuľke 3. skupiny C-divízie sú na druhom mieste o štyri body za vedúcim Kazachstanom. "Čakajú nás nepríjemní súperi, ale ja si myslím, že to bude o nás. Ak budeme my pripravení. Máme top hráčov, musíme sa dobre pripraviť aby sme to zvládli. Chceme vyhrať oba zápasy. Uvidíme, čo sa udeje, hlavné je, aby sme zvíťazili hneď v prvom," uzavrel Bénes.