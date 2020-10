LN: Česi v Glasgowe zlyhali v koncovke, Chytrý: Výsledok je zlý

Glasgow 15. októbra (TASR) - Futbalisti Česka zaznamenali so Škótskom v "slovenskej" 2. skupine B-divízie Ligy národov dve prehry. Tú prvú 1:2 v septembri v Olomouci odohrali pre koronavírus s narýchlo povolaným novým tímom. V stredu v Glasgowe bez pozitívne testovaného hlavného trénera Jaroslava Šilhavého už mali k dispozícii oveľa silnejší výber, ale doplatili na nevyužité veľké šance a padli 0:1.



Škóti zvýšili svoj náskok na čele tabuľky, ktorú vedú s 10 bodmi. Česko na druhom mieste má šesť bodov, na tretej priečke figuruje Izrael, ktorý uspel na Slovensku 3:2. Zverenci trénera Pavla Hapala sú poslední s jediným bodom a pred novembrovým dvojzápasom doma so Škótskom a v Česku sú na reálnom zostupovom kurze do C-divízie.



Duel rozhodlo presné zakončenie Ryana Frasera v úvode zápasu. Česi mali v ďalšom priebehu mnoho šancí, najväčšie Matej Vydra, Alex Král a Tomáš Souček, ale zlyhali v koncovke. Škóti sa v druhom polčase len bránili, ukázali však dva nebezpečné výpady a nastrelil brvno. "Výsledok je zlý, je v kontraste s výkonom. Na začiatku sme podcenili jednu situáciu, nebola dostatočne dohraná. Podľahli sme asi dojmu, že nám hneď od úvodu prenechali iniciatívu. Prehra ma mrzí. Zápas sme odpracovali vo veľkej intenzite, vytvárali sme si šance, ale pri nich nám chýbala kvalita. Príležitostí na to, aby sme tu neprehrali sme mali naozaj veľa. Chceli sme tu zabodovať a urobiť situáciu s postupom do A-divízie zaujímavejšiu. Ešte máme šancu, ale bude to ťažké," hodnotil duel asistent Jiří Chytrý, ktorý musel hlavného kouča na lavičke zastúpiť.



"V prvom aj druhom polčase sme ich tlačili. Škóti boli 'zalezení' vo vlastnej šestnástke, nám možno chýbal väčší dôraz alebo šťastie. Tú šancu som mal samozrejme premeniť, beriem to ako moju chybu a chlapcom som sa ospravedlnil," vyjadril sa Souček.



Škóti v skupine ešte neprehrali a stratili body len po domácej remíze s Izraelom. "Podali sme dobrý výkon. V prvom polčase sme o sebe dobre vedeli a do prestávky sme dokázali viackrát byť nebezpeční. V druhom polčase sme sa možno až príliš zatiahli, ale naša obrana to zvládla," povedal tréner domácich Steve Clarke.