LIGA NÁRODOV: Česko zdolalo Izrael a živí šance na postup

5. kolo LN 2020/2021, B-divízia, 2. skupina:



Česko – Izrael 1:0 (1:0)



Gól: 7. Darida

ŽK: Ondrášek (ČR)

ČK: 81. Elhamed (Izr.).

Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)

bez divákov.



ČR: Vaclík – Coufal, Kalas, Brabec, Matějů – Souček, Král – Masopust (62. Kopic), Darida (89. Dočkal), Jankto (82. Vydra) – Ondrášek (62. Krmenčík)



Izrael: Marciano – Peretz (72. Weissman), Tibi, Tawatha (46. Menachem) – Dasa, Natcho (46. Lavi), Golasa (86. Fani), Elhamed – Zahavi, Solomon - Bitton.

Tabuľka:



1. Škótsko 5 3 1 1 5:3 10



2. Česko 5 3 0 2 7:5 9



3. Izrael 5 1 2 2 6:7 5



4. SLOVENSKO 5 1 1 3 5:8 4

Plzeň 16. novembra (TASR) – Českí futbaloví reprezentanti zvíťazili v piatom vystúpení v 2. skupine B-divízie Ligy národov v Plzni nad Izraelom 1:0. V tabuľke sú so ziskom deviatich bodov na druhom mieste, na lídra zo Škótska strácajú bod. V stredu 18. novembra opäť v Plzni budú hostiť Slovákov, Izrael privíta Škótov. Tí prehrali v nedeľu v Trnave 0:1 so Slovákmi, ktorí stále živia šancu na záchranu.Český tím dostal do vedenia už v 7. minúte Darida, ktorý po peknej akcii a vyšachovaní obrany hostí dostal loptu do siete. Domáci mali v prvom polčase väčšie šance, no náskok nezvýšili. V druhom dejstve mohol vyrovnať Zahavi, no nemal šťastie v zakončení. V 81. minúte videl červenú kartu hosťujúci Elhamed, ktorý zahral rukou v jasnej gólovej šanci. Česi si výhru postrážili a sú stále v hre o postup.