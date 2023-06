Chorváti chceli trofej pre Modriča, Dalič: Snáď bude pokračovať

Rotterdam 19. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska boli vo finále Ligy národov proti Španielsku blízko k prvej veľkej trofeji, ale ich úspešná generácia opäť nedosiahla na vytúžené prvenstvo. Zvíťaziť chceli aj pre kapitána Luku Modriča, ktorý už po decembrových MS v Katare hovoril o blížiacom sa odchode z reprezentácie. Ako ďalší cieľ si vtedy stanovil úspech na finálovom turnaji Ligy národov.



"Je mi ľúto, že sa to nepodarilo. Verím, že Luka bude pokračovať," citoval trénera Zlatka Daliča po finále web uefa.com. Modrič potiahol svoj tím do finále po tom, čo bol v semifinálovom stretnutí i vo finále v Rotterdame ťahúň tímu. V nedeľnom súboji o trofej odohral celý zápas vrátane predĺženia, skóroval v jedenástkovom rozstrele, no nepresná strela Borisa Petkoviča v šiestej sérii a následný úspešný pokus Daniela Carvajala znamenali prehru 0:1. Po druhom mieste z MS 2018 je to ďalšia veľká finálová prehra pre Modričovu generáciu. Kapitán Chorvátov bol ústredná postava víťazstva v semifinále nad Holandskom (4:2 pp), za svoj výkon dostal od špecializovaného portálu sofascore známku 9,0 - najvyššiu zo všetkých hráčov zápasu. Vo finále dostal 7,5, v defenzívne náročnom zápase boli lepšie ohodnotení obrancovia Martin Erlič (8,0), Josip Šutalo (7,8) a Ivan Perišič (9,0) i stredopoliar Marcelo Brozovič (7,9). "Opäť hral výborne, počas 120 minút dal zo seba znova všetko. Bol by som rád, keby pokračoval v reprezentačnom tíme, no on sám sa musí rozhodnúť," vyhlásil Dalič. Aj kormidelník španielskeho tímu Luis De La Fuente sa k 37-ročnému Modričovi vyjadril s rešpektom: "Obdivujem ho. Dúfam, že bude pokračovať, pretože nikdy nechcete, aby odchádzali takí skvelí hráči."



Podľa trénera Daliča je účasť vo finále Ligy národov ďalší dôkaz o mimoriadnej generácii chorvátskeho tímu. Nadviazala ním na bronzové medaily zo šampionátu v Katare. "Môžeme byť hrdí na naše úspechy. Teraz sme smutní po tom, čo sme prehrali finále. Boli sme v ňom blízko k veľkému víťazstvu, žiaľ, aj taký je futbal. Ale môžeme odísť so vztýčenou hlavou a pocitom hrdosti," poznamenal chorvátsky kormidelník. "Tri medaily z vrcholných podujatí, to vojde do histórie a je to naozaj veľká vec. Stále je v nás potenciál."