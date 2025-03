Courtois sa vrátil do reprezentácie na barážové zápasy s Ukrajinou

nominácia belgickej reprezentácie na dvojzápas baráže Ligy národov proti Ukrajine:



brankári: Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest), Senne Lammens (K.R.C. Genk), Maarten Vandevoordt (RB Lipsko)



obrancovia: Timothy Castagne (FC Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabon), Maxim De Cuyper (Club Bruggy), Koni De Winter (FC Janov), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (FC Lille), Brandon Mechele (Club Bruggy), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)



stredopoliari: Kevin De Bruyne (Manchester City), Bryan Heynen (K.R.C. Genk), Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam), Nicolas Raskin (FC Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Bruggi)



útočníci: Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), Jeremy Doku (Manchester City), Malick Fofana (Olympique Lyon), Romelu Lukaku (SSC Neapol), Dodi Lukebakio (FC Sevilla), Lois Openda (RB Lipsko), Alexis Saelemaekers (AS Rím), Leandro Trossard (FC Arsenal)



Brusel 14. marca (TASR) - Futbalový tréner Rudi Garcia v piatok oznámil 26-člennú nomináciu Belgicka na barážový dvojzápas Ligy národov proti Ukrajine, v ktorej sa po prvý raz od júna 2023 objavil aj brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid. Courtois odmietal nastúpiť pod vedením predchádzajúceho trénera Domenica Tedesca.Šesťdesiatjedenročný francúzsky lodivod v piatok uviedol, že sa rozhodol so skúseným brankárom začať odznova. Pred Courtoisovým návratom bol v jednotkou Koen Casteels, no ten oznámil, že už nie je viac k dispozícii pre národný tím.Belgický portál Sudinfo minulý týždeň informoval, že nie všetci hráči sú s návratom Courtoisa stotožnení.uviedol Garcia podľa agentúry AFP.V nominácii figurujú 19-ročný útočník Malick Fofana z Lyonu a 17-ročný stopér Jorthy Mokio z Ajaxu, ktorí by mohli zažiť svoj debut v A-tíme.Belgicko sa stretne s Ukrajinou v dvojzápase baráže 20. a 23. marca, pričom v hre je jeho zotrvanie v A-divízii Ligy národov.