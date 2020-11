Futbal-LN: Cucurella nahradil v španielskom tíme zraneného Gayu

Madrid 12. novembra (TASR) - Tréner Španielska Luis Enrique povolal do národného tímu futbalistu Getafe Marca Cucurellu. V mužstve nahradí Joseho Gayu, ktorý utrpel v stredajšom prípravnom zápase s Holandskom zranenie hlavy.



Dvadsaťdvaročný obranca dosiaľ pôsobil vo výbere do 21 rokov a do A-mužstva sa dostal po prvý raz. Španieli v sobotu nastúpia v Lige národov proti Švajčiarom a o tri dni neskôr proti Nemcom. Informovala o tom agentúra AFP.