Trénera Francúzov mrzelo vyrovnanie, o triumfe Dánov rozhodol Larsen

Bratislava 7. júna (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti boli pred štartom novej sezóny Ligy národov favoriti 1. skupiny A-divízie, no po dvoch zápasoch majú na konte len bod a patrí im až tretia priečka v tabuľke. Obhajcovia trofeje prišli po úvodnej prehre s Dánskom (1:2) o tri body v závere pondelkového zápasu s Chorvátskom (1:1). Po 2. kole sú tak na čele severania, ktorí po zisku skalpu úradujúcich majstrov sveta vyhrali aj v Rakúsku 2:1.



Francúzi zdolali Chorvátov v predchádzajúcich troch vzájomných zápasoch. Po triumfe vo finále MS 2018 v Moskve 4:2 vyhrali aj v oboch dueloch prvej edície LN. Po nedeli majú s týmto súperom bilanciu 6-3-0. "Ukázali sme zopár dobrých vecí, keď vezmeme v úvahu všetky tie zmeny," povedal tréner Francúzska Didier Deschamps, ktorý nasadil do zápasu menej skúsený výber bez hviezdnych kanonierov Kyliana Mbappeho, Karima Benzemu i ďalších hráčov. "Viedli sme a mohli sme pridať druhý gól. Je škoda, že sme im dovolili vyrovnať z penalty. S výsledkom samozrejme nie som spokojný. No faktorom je aj únava a s toľkými zápasmi v krátkom čase som nútený robiť zmeny. Je to ideálna príprava na MS," citovala ho agentúra AFP.



Zápas v Splite príliš nenadchol. Úvodnú veľkú šancu si vypracovali domáci, Ante Budimir zobral v úniku dvoch hráčov zakončenie na seba a lopta sa od obrancu a brankára odrazila mimo hracej plochy. Gólový brejk hostí po vyše polhodine hry zmaril VAR ofsajdovým verdiktom. V závere polčasu neprestrelil Moussa Diaby Dominika Livakoviča. Francúzi sa ujali vedenia v 52. minúte, po rýchlej akcii našiel Wissam Ben Yedder nabiehajúceho Adriena Rabiota a ten strelou k bližšej žrdi prekonal brankára. Vyrovnanie zariadil v 83. minúte Andrej Kramarič, keď premenil jedenástku. Faul striedajúceho Jonathana Claussea platil po tom, ako VAR posúdil, že sa neudial v postavení mimo hry. V závere Maignan vyškriabal nebezpečné zakončenie Nikolu Vlašiča, na opačnom konci Antoine Griezmann nepotrestal chybu Livakoviča.



Kapitán domácich Luka Modrič odohral už jubilejný 150. zápas v národnom drese. Po príchode na ihrisko ho mohutným potleskom a obrovským transparentom s jeho tvárou privítalo vypredané tridsaťtisícové hľadisko. "Bol to fenomenálny pocit, som hrdý a šťastný za svoj 150. zápas v chorvátskej reprezentácii. Nečakal som to. Ďakujem divákom za transparent, keď som ho zbadal, mal som zimomriavky. Ďakujem zväzu za tričko a Francúzom za dres s číslom 150," citoval ho Večernji list.



Modrič bol aj v pondelok režisér chorvátskej hry a napriek tomu, že jeho krajina ani na deviatykrát nezdolala Francúzsko, bol s výkonom spokojný: "Zápas sa mohol preklopiť na obe strany, ale bez ohľadu na výsledok môžeme byť spokojní s predvedenou hrou. Hrali sme dobre, chalani zo striedačky priniesli novú energiu, agresivitu, čerstvosť a my sme z toho vyťažili gól. Ak by sme uspeli pri Budimirovej šanci, mohol zápas vyzerať úplne inak. Tento bod nám však dodá sebadôveru, videli sme, že dokážeme hrať s Francúzskom. I keď hrali s inou zostavou."



Francúzi sa v piatok stretnú s Rakúskom a Chorváti cestujú na sever Európy k Dánom, ktorí po dvoch zápasoch vedú skupinu s plným počtom bodov.



V pondelok si na ne však museli počkať o čosi dlhšie. Stretnutie s domácim Rakúskom sa nerozohralo v plánovanom čase 20.45 h, keďže na Štadióne Ernsta Happela vo Viedni došlo k výpadku niektorých okruhov elektrického prúdu a okrem iného nefungovalo ani umelé osvetlenie. Dodávky energie sa podarilo obnoviť asi po hodine, dlhšie trvalo opätovné naštartovanie osvetlenia. Poldruhahodinové oneskorenie muselo okrem hráčov prečkať aj približne 20.000 fanúšikov, ktorí svietili na tribúnach mobilnými telefónmi.







Duel nakoniec odštartoval až o 22.15 a lepšie doň vstúpili hostia, ktorí sa ujali vedenia v 28. minúte. K Pierrovi Emilovi Höjbjergovi sa odrazila zrazená prihrávka Rasmusa Kristensena a on ju zvnútra šestnástky poslal do siete. Domáci tréner Ralf Rangnick spravil oproti víťaznému zápasu s Chorvátskom (3:0) až deväť zmien v zostave a jeho zverenci sa dlho dostávali do tempa. V druhom dejstve aj vďaka striedaniam zlepšili hru a v 78. minúte sa im podarilo vyrovnať zásluhou Xavera Schlagera, ktorý potrestal veľkú chybu obrany a brankára Kaspera Schmeichela. Z bodov sa však Rakúšania netešili. V 84. minúte sa dostal k lopte na ľavej strane šestnástky Stryger Larsen a zakrútil ju do pravého rohu rakúskej bránky.



Dánsky hrdina dostal dôveru od trénera Kaspera Hjulmanda napriek tomu, že vo svojom klube Udinese sedem mesiacov nehrával. Taliansky tím ho potrestal, pretože sa nedohodli na predĺžení zmluvy, ktorá mu vyprší koncom júna. Nenastúpil ani v prvom zápase LN s Francúzskom, no v pondelok mu stačilo na gól menej ako dvadsať minút na ihrisku. "Teší ma to. To, čím si Stryger prešiel, je nespravodlivé, no občas sa to vo futbale stáva. V Udinese hral dlho na veľmi vysokej úrovni. Predstavte si, že ste sedem mesiacov bez zápasov. Musíte trénovať sami, zostať fit. No a počas troch dní tréningu vo Frederiksbergu mi napíše, že bude meškať na tréning, lebo jeho žena rodí. Som rád, že je tu, pretože pre tento tím spravil veľmi veľa," povedal Hjulmand pre portál bt.dk.



Radosť neskrýval ani čerstvý otec Stryger Larsen, ktorý hral súťažný zápas po 218 dňoch: "Stať sa prvýkrát otcom je samozrejme tá najlepšia vec, no a toto je asi jedno z najväčších víťazstiev. Sedem mesiacov som bol pod psychickým i fyzickým tlakom a potom dať gól v prvom zápase, v ktorom nastúpim, je fantastické."



Rakúšanov prehra mrzela, no so svojím výkonom boli spokojní, povedal Marko Arnautovič, ktorý odohral stý zápas za národný tím: "V prvom zápase nám vyšiel náš systém, teraz tiež, no výsledok už nie. Pri mojej stopercentnej šanci som trafil tyčku, bola to smola. Bolo by to niečo špeciálne, keby som dal ten gól a my by sme vyhrali. Bol by to perfektný darček. Som však hrdý na náš tím."