Ďuriš so Škriniarom veria, že na Írov budú Slováci lepšie pripravení

Bratislava 8. septembra (TASR) - Remíza 1:1 v Izraeli v druhom zápase nového ročníka Ligy národov slovenských futbalistov mrzela, no oveľa dôležitejší duel ich čaká o mesiac. V domácom semifinále baráže EURO 2020 privítajú 8. októbra Írsko a naň chcú by oveľa lepšie pripravení.



Zápas na Diamantovom štadióne v meste Netanya mali Slováci dobre rozohraný. V 14. minúte ich poslal do vedenia šiestym reprezentačným gólom Michal Ďuriš. "Kuco si to narazil s Matúšom Berom a ten mi to prepichol cez stopéra. Bol som sám pred brankárom. Som rád za gól, ale škoda, že sme to neudržali," uviedol strelec gólu.



Izraelčania mali v ďalšom priebehu zápasu hernú prevahu, hrozili najmä po centroch z kraja. Lopty nachádzali najmä kanoniera Erana Zahaviho, ktorý mal niekoľko dobrých príležitostí a iba on sám mohol dať dva góly už do polčasu. V pondelok mal však vychýlenú mušku. "Pripravovali sme sa nielen na neho. Silný bol celý tím. Ale boli sme dobre pripravení, dobre sme bránili. Snažili sme sa hrať, kombinovať, ale mohli sme hrať v niektorých situáciách viac jednoduchšie. Ale musíme byť dobre pripravení, pretože ak ideme do presingu a súper drží loptu, tak beháme a potom na rozohrávku a kombináciu nie sú sily. Ale myslím si, že toto mužstvo kvalitu má, aj keď nám chýbali hráči. Len na tom musíme byť lepšie fyzicky," povedal obranca Milan Škriniar.



Po dvoch zápasoch v LN majú Slováci na konte jediný bod a v tabuľke sú na poslednom 4. mieste. Ich myšlienky však už smerujú na Írsko. V prípade triumfu nastúpia slovenskí reprezentanti 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. V LN sa Slováci najbližšie predstavia 11. októbra v Škótsku. "Chceli sme v Izraeli bodovať naplno. Dobre sme vstúpili do zápasu, ale po góle sme mohli byť pokojnejší a viac držať loptu a streliť gól. Ale súper mal kvalitu, bol dobrý na lopte. Nám chýbalo viacero hráčov, napriek tomu sme sklamaní, že sme nezvíťazili. Dostať gól v nadstavenom čase nás mrzí. Ale o mesiac nás čaká dôležitejší zápas a na ten musíme byť oveľa lepšie pripravení," dodal Škriniar.



V lepší výkon verí aj Ďuriš. Slovenský útočník okrem iného poznamenal, že pomôcť by mal rozbeh viacerých ligových súťaží: "Počasie počas zápasu nebolo jednoduché a vieme, v akej sme boli situácii. Chýbali nám viacerí hráči, dostali šancu iní. Ale myslím si, že sme nesklamali. O mesiac však máme dôležitejší zápas a verím, že nám pomôže to, že sa rozbehnú viaceré súťaže. Dúfam, že budeme zdraví, a že sa stretneme kompletní. Pevne dúfam, že to už bude o niečom inom a že to zvládneme."