Fati je najmladší strelec v histórii Španielska

Madrid 7. septembra (TASR) - Tínedžer Ansu Fati bol ústrednou postavou nedeľňajšieho duelu A-divízie Ligy národov v Madride, v ktorom futbalisti Španielska zdolali Ukrajinu 4:0. Vo veku 17 rokov a 311 dní sa stal najmladším strelcom v histórii španielskej reprezentácie a kouč Luis Enrique označil jeho výkon za vynikajúci.



Fati hneď v úvode po individuálnej akcii vybojoval penaltu pre Španielov, ktorú v 3. minúte premenil kapitán Sergio Ramos. O pár minút neskôr krídelník Barcelony takmer prekonal brankára hostí "nožničkami" a na čelo historických tabuliek najmladších strelcov v drese Španielska sa zapísal v 32. minúte, keď skóroval po ukážkovej strele spoza šestnástky. Prekonal tak rekord Juana Errazquina, ktorý dal ešte v roku 1925 hetrik Švajčiarsku ako 18-ročný.



"Je pre mňa česť spolupracovať s Luisom Enriquem a týmito hráčmi, ktorí ma prijali s otvorenou náručou. Budem naďalej tvrdo makať a zostanem pokorný. Poprosil som všetkých chlapcov v kabíne, aby mi dres z tohto zápasu podpísali a bude mať naozaj špeciálne miesto v mojom dome. Hneď ako som sa osprchoval a prezliekol, zavolal som mojej rodine, to sú ľudia, ktorí mi pomohli zažiť tieto krásne momenty a zdolávať všetky výzvy," povedal po zápase Fati, ktoý sa narodil v Guinea-Bissau a španielske občianstvo získal iba minulý rok. Jeho rodičia sa na juh Európy prisťahovali, keď mal sedem rokov a futbalovo potom vyrastal v barcelonskej akadémii La Masia. V národnom tíme debutoval minulý štvrtok proti Nemecku.



Kouč Španielov bol z Fatiho výkonu nadšený a vyzdvihol jeho úroveň sebavedomia, ktorú u tak mladého hráča doteraz videl mimoriadne zriedkavo. "Čo si dovolí, to ani nie je normálne. Napriek tomu zostáva nohami pevne na zemi. V jeho veku sa vám ľahko môže stať, že vás celý cirkus okolo zomelie, no Fati je už dostatočne vyspelý, aby zo svojej cesty nezišiel. Bol vynikajúci. Zaslúži si byť v reprezentácii, pri tvorbe nominácie na vek vôbec nepozeráme," tvrdí Enrique.



Fati sa už vlani stal najmladším strelcom Barcelony v La Lige, v auguste 2019 skóroval vo veku 16 rokov a 304 dní. V decembri sa potom stal najmladším hráčom s gólom v Lige majstrov pri triumfe "blaugranas" nad Interom Miláno 2:1 vo veku 17 rokov a 40 dní.



Španieli proti Ukrajine dominovali, Ramos dosiahol svoj druhý gól v zápase hlavou v 29. minúte a na ôsmom mieste najlepších strelcov v drese Španielska sa vyrovnal legendárnemu Alfredovi Di Stefanovi. Obaja nastrieľali 23 gólov, na čele tabuľky je s 59 zásahmi David Villa. Duel s Ukrajinou sa hral bez divákov práve na štadióne Alfreda Di Stefana, ktorý sa nachádza v tréningovom centre Realu Madrid. Šesť minút pred koncom spečatil jednoznačný triumf favorita Ferran Torres, nová posila Manchestru City.



Enrique pokračuje v omladzovaní kádra, proti Ukrajine ponúkol debut v národnom tíme obrancom Ericovi Garciovi a Sergiovi Reguilonovi. Španieli sú na čele 4. skupiny A-divízie so štyrmi bodmi pred Ukrajinou (3) a Nemeckom, ktoré zatiaľ nazbieralo dva body po dvoch remízach so Španielmi a Švajčiarmi.