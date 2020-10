LN: Francúzi sa v Záhrebe na triumf nadreli, v závere rozhodol Mbappe

Záhreb 15. októbra (TASR) - Utešená akcia francúzskych futbalistov zo 79. minúty rozhodla v stredu o triumfe majstrov sveta v Chorvátsku 2:1 vo 4. kole Ligy národov 2020/2021. Vysokú prihrávku dopredu poslal do ohňa z prvej Lucas Digne a hviezdny Kylian Mbappe stanovil výsledok na záhrebskom Maksimire, kde bolo priamo na tribúnach približne 7000 divákov.



"Les Bleus" išli rýchlo do vedenia vďaka útočníkovi Antoineovi Griezmannovi, ktorý nekompromisnou strelou ľavačkou otvoril skóre už v 8. minúte. Chorvátom sa podarilo vyrovnať vďaka šikovnému zásahu Nikolu Vlašiča v druhom polčase, ale súboj 3. skupiny A-divízie rozuzlil chladnokrvne Mbappe svojím šestnástym presným zásahom v reprezentácii. Keďže v tej iste skupine majstri Európy z Portugalska v Lisabone zdolali Švédsko aj bez Cristiana Ronalda hladko 3:0, sú oba tímy na čele tabuľky s 10 bodmi. V záverečných dvoch kolách si to práve tieto dva výbery rozdajú o postup na finálový turnaj, Portugalci hostia Francúzov 14. novembra.



Chorváti ešte nikdy v histórii Francúzov nezdolali. V repríze finále MS 2018 boli však hosťom viac ako rovnocenným súperom. Šancu Andreja Kramariča vyrovnať v záverečnej minúte zmaril brankár Hugo Lloris. Ten sa vytiahol aj v 30. minúte po výbornej strele Vlašiča. "Nehrali sme len tak proti niekomu. Sú majstri sveta. Opäť to dokázali a potrestali každú našu chybu. Proti mužstvu takýchto kvalít si jednoducho nemôžeme dovoliť urobiť chyby, ak chceme uspieť. Pred mojimi hráčmi však dávam klobúk dolu za to, ako odohrali druhý polčas. Prehrať sme si určite nezaslúžili, preto som z výsledku nešťastný," citoval oficiálny web UEFA trénera domácich Zlatka Daliča.



Hostia si po zápase spokojne odfúkli, podľa očakávania sa na úspech poriadne nadreli. "Presne sme vedeli, že to bude skutočný boj. Začali sme výborne a je škoda, že sme ešte nepridali ďalší gól, lebo Kylian tam mal tiež veľkú šancu. V druhom polčase sme urobili to, čo sme museli urobiť pre víťazstvo," zhodnotil duel tréner Francúzov Didier Deschamps. "Bol to skutočne ťažký zápas a nepodali sme oslnivý výkon. Tvrdo sme si to vybojovali a najdôležitejšie je, že sme zvíťazili. Museli sme všetci brániť a našťastie sme využili gólové príležitosti," vyjadril sa Griezmann.