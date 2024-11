Frenkie de Jong sa vrátil do holandskej nominácie

nominácia Holandska:



brankári: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)



obrancovia: Matthijs de Ligt (Manchester United), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (obaja Inter Miláno), Jorrel Hato, Devyne Rensch (obaja Ajax Amsterdam), Jurrien Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)



stredopoliari: Frenkie de Jong (Barcelona), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Miláno), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)



útočníci: Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV Eindhoven), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam), Joshua Zirkzee (Manchester United)



Amsterdam 8. novembra (TASR) - Holandský stredopoliar Frenkie de Jong sa vrátil do reprezentácie a počas novembrového asociačného termínu by mal odohrať svoj prvý zápas za "oranjes" po 14 mesiacoch. Zverenci trénera Ronalda Koemana sa stretnú s Maďarskom a Bosnou a Hercegovinou.Dvadsaťsedemročný stredopoliar Barcelony naposledy nastúpil za národný tím vlani v septembri proti Írsku. Potom ho sužovali dlhodobé problémy s členkom. De Jong síce figuroval v nominácii na ME v Nemecku, no pre pretrvávajúce problémy na nich nakoniec chýbal.V novembrovom kádri nefiguruje útočník Memphis Depay, ktorý v septembri prestúpil do brazílskeho Corinthiansu, i obranca Manchestru City Nathan Ake napriek tomu, že sa už zotavil zo zranenia. Naopak, do nominácie sa po dlhšom období vrátil pravý bek Ajaxu Devyne Rensch, ktorý naposledy reprezentoval v roku 2021, a po vyše ročnej pauze aj krídelník PSV Eindhoven Noa Lang.Holanďania majú päť bodov a patrí im druhá priečka v skupine A3 o skóre pred Maďarskom.