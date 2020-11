LIGA NÁRODOV: Gregušov gól prerušil škótsku sériu

Bratislava 16. novembra (TASR) – Slovenský futbalista Ján Greguš si strelecký účet v reprezentácii otvoril v marci 2017. V kvalifikácii MS 2018 prispel k triumfu na Malte 3:1, odvtedy dal ešte dva góly v príprave Maroku a Jordánsku. V nedeľu rozhodol duel so Škótskom v Lige národov a ako sám povedal, o streľbu v okolí pokutového územia by sa mal pokúšať častejšie.



Greguš strelil svoj štvrtý reprezentačný gól po spolupráci s Petrom Pekaríkom, po jeho strele lopta ešte zmenila smer po teči škótskeho obrancu Kennyho McLeana. Tento zásah rozhodol o tom, že Škóti prehrali po deviatich zápasoch, v ktorých nenašli premožiteľa.



„Tam sme sa dobre dostali do šestnástky loptou aj nábehom. Peťo Pekarík to potiahol a ja som bol asi jediný voľný, tak mi to dal. Už som bol blízko bránky, takže strela bola najlepším možným riešením," opísal Greguš svoj gól.



Slovenský stredopoliar Minnesoty United ukázal aj v ligových zápasoch, že to strelami z diaľky vie. Preto sa o ne bude pokúšať častejšie. „V tých situáciách v okolí šestnástky, keď je možnosť na strelu, tak sa o ňu musím pokúšať. Ale nielen ja, ale aj iní hráči, ktorí majú dobrú strelu."



Slováci vďaka triumfu nad Škótskom zostali v hre o zotrvanie v B-divízii, hráčov však mrzelo, že si triumf nemohli vychutnať s fanúšikmi.



„Situácia je taká, že nemôžu byť pri tom. Ale videli sme už v Severnom Írsku, že aj malá skupina fanúšikov vie urobiť veľký rozdiel. Škoda, že to tak je, pretože futbal s fanúšikmi má úplne iný náboj a energiu. Ale prijímame to a sme radi, že sme ich mohli potešiť aspoň pri televízore," uviedol Greguš.



Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa však diváci zrejme tak skoro na tribúny nedostanú. „Už sme na to všetci naučení. Ale všetci chceme hrať pred fanúšikmi. Nepoznám futbalistu, ktorému sa bez nich hrá dobre," uzavrel Greguš.