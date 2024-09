Hancko už hodil prestupovú ságu za hlavu: Pred nami sú nové výzvy

Senec 3. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko patril počas leta medzi žiadúci tovar na futbalovom trhu. Dvadsaťšesťročný obranca vnímal najväčší záujem od Atletica Madrid, no jeho doterajší klub Feyenoord Rotterdam sa s tým španielskym nedohodol. Hancko už všetko hodil za hlavu a uviedol, že celú vec neberie tragicky.



O jeho prestupe sa šepkalo najprv v súvislosti s Liverpoolom, keď klub prebral dovtedajší tréner Feyenoordu Arne Slot. Po skončení ME sa zasa najviac hovorilo o záujem Atletica. "Bolo to intenzívne a mentálne nie jednoduché. Ale kluby sa nedohodli. Feyenoord si ma cení, povedali nie a ja mám stále zmluvu. Bol som sklamaný a dúfal som, že by to mohlo prísť a pôjdem do väčšieho futbalu, ale neberiem to tragicky. Čakajú nás skvelé výzvy a to nie je o tom, že chcem odísť. Len ma lákalo kariérne sa posunúť," povedal Hancko.



Slovenský obranca sa teraz so svojimi spoluhráčmi pripravuje na štart reprezentačnej sezóny. V C-divízii Ligy národov "Sokolov" čakajú v priebehu nasledujúcich siedmich dní dva zápasy. Vo štvrtok v Estónsku a o tri dni neskôr proti Azerbajdžanu. Tím Francesca Calzonu je v pozícii favorita v oboch stretnutiach aj v celej skupine, z ktorej postupuje najlepší tím priamo do B-divízie. "Do reprezentácie som prišiel v dobrej nálade, leto rýchlo ubehlo. Čakajú nás nové ciele a ja sa na to veľmi teším. Nechceme byť v tejto divízii, myslím si, že máme na viac. Chceme potvrdiť kvalitu, ktorú sme ukázali v kvalifikácii a na Eure. Vieme hrať zápasy ako proti Belgicku, takže treba sa pustiť do práce a ukázať výkony, ktoré vieme podať. Ja osobne to mám postavené na mojom výkone. Ak bude dobrý a ostatní sa pridajú, tak výkon celého mužstva bude veľmi dobrý a viem, že zápasy zvládneme. Nesnažím si dať ciel ako postup, ale pripraviť sa na najbližší zápas a potom sa po poslednom zápase pozriem na tabuľku," dodal obranca.



Aj u Hancka na začiatku leta doznievali výkony z Eura, kde Slováci v základnej skupine zdolali favorizované Belgicko a v osemfinále prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. "Prvý týždeň bol ťažký, pripomínal som si prehru s Anglickom, ale bol to veľmi podarený turnaj a to ako sme to odohrali, to bolo jedno z najlepších období odkedy som v reprezentácii."



Počas uplynulého obdobia už zarezával Hancko v Rotterdame, v klube netrpezlivo čakali na žreb hlavnej fázy Ligy majstrov. Holandský majster do nej postúpil priamo. "Voľno bolo krátke, ale nemuseli sme hrať predkolá, príprava bola tým pádom dlhšia," uviedol.



Jeho klub napokon dostal za súperov Manchester City, Gironu, Bayern Mníchov, Leverkusen, Benficu Lisabon, Lille, Salzburg a Spartu. "Máme asi najťažší žreb zo všetkých, chceme sa ukázať, sú to výzvy. Ja som veľmi šťastný za to, koľko dostávam príležitostí, že som zdravý. Je to pozitívne a vždy sa za to chcem odvďačiť výkonom."



Po žrebe zarezonoval u slovenského obrancu najmä český klub. Zo Sparty do Feyenoordu odišiel, po ňom ho nasledoval aj dánsky tréner Brian Priske, ktorý sa tak postaví proti svojim bývalým zverencom. A náboj bude mať aj slovenský súboj s útočníkom Lukášom Haraslínom. "Ako poznám ´Šula´, bude o tom hovoriť do decembra. Ale ešte máme predtým veľa zápasov. Ale hráme doma, bude to neskutočný a ťažký zápas. Teším sa na to, mám tam kamaráta, Filipa Panáka. Keď som prišiel do Sparty, tak sa hovorilo, že pre zranenie kolena bude možno musieť ukončiť kariéru a teraz je kapitán tímu. Mám z toho až zimomriavky, neskutočne mu to prajem."