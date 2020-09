LIGA NÁRODOV: Hapalovci bojovali v Izraeli aj s počasím

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti boli v pondelok v Izraeli blízko k víťazstvu vo svojom druhom zápase B-divízie Ligy národov. Napokon sa však museli uspokojiť iba s bodom. Tréner Pavel Hapal uviedol, že Slovákom v závere chýbali sily aj preto, lebo nie všetci hráči už začali s prípravou na nový ročník vo svojich kluboch.



Na štadióne v Netanyi sa Slováci dostali do vedenia už v 14. minúte po góle Michala Ďuriša, no domáci v prvej minúte nadstaveného času vyrovnali zásluhou Ilaya Elmkiesa a v závere ešte nastrelili pravú žrď. "Zaujímavý zápas, pre nás sa vyvíjal priaznivo. Trápili sme sa s počasím, bolo nepríjemné a neboli sme na neho zvyknutí. Ale súper ukázal veľkú technickú kvalitu. V závere nám dochádzali sily. Zaslúžili sme si trochu šťastia, hráči však nechali na ihrisku všetko. Chýbala nám medzihra, nejaké kvalitnejšie dohranie situácií, kedy sme mohli zápas rozhodnúť, bohužiaľ sa nám to nepodarilo," povedal Hapal po zápase.







Po dvoch dueloch majú Slováci na konte jeden bod a v priebežnej tabuľke im patrí štvrté miesto. "Nemali sme v tomto zápase šťastie. Hrali sme z hlbokého bloku a dochádzali nám sily. Napokon sme neboli odmenení, navyše sme mohli aj prehrať, čo by bolo veľké sklamanie. Ale čaká nás ešte veľa zápasov a je to otvorené. Uvidíme ďalej. Ale v Izraeli to nebude mať nikto jednoduché."



Debut si v Netayni odbili brankár Marek Rodák a obranca Martin Koscelník. Ich výkon trénera potešil: "Určite nesklamali. So zápasom sa pobili veľmi zdatne. Mňa osobne mrzí, že ich debut nebol víťazný."



Najbližšie sa futbalisti Slovenska predstavia 8. októbra v domácom semifinále baráže ME 2020 proti Írsku. Hapal verí, že dovtedy bude mužstvo lepšie pripravené najmä fyzicky. "Najmä v druhom polčase sme toho mali dosť. Niektorým hráčom ešte ani nezačali prípravy a nám chýbali sily. Potrebujeme zlepšiť medzihru a ja dúfam, že to nabudúce bude lepšie aj po fyzickej stránke."