LIGA NÁRODOV: Holanďania vyhrali nad Maďarskom 4:0, Nemecko-Bosna 7:0

Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti Holandska si v sobotňajšom zápase 5. kola A-divízie Ligy národov zaistili postup do štvrťfinále. Mužstvo Ronalda Koemana zvíťazilo nad Maďarskom 4:0 a zabezpečilo si druhú priečku v 3. skupine. Nemecko potvrdilo prvé miesto a deklasovalo Bosnu a Hercegovinu 7:0. Hostia po prehre zostúpili do "béčka".



Maďari mohli ísť do vedenia už v úvode, Dominik Szoboszlai zobral loptu Janovi Paulovi van Heckeovi, ale váhal a jeho strelu zblokoval Virgil van Dijk. K dorážke sa však dostal Andras Schäfer, no namieril tesne nad bránku. V 7. minúte španielsky rozhodca Jesus Gil Manzano prerušil duel, pretože asistent tréner hostí Adam Szalai mal zdravotné problémy na lavičke a potreboval lekársku starostlivosť. Maďarsky futbalový zväz však informoval, že stav bývalého reprezentanta je stabilizovaný a je pri vedomí. Sanitka ho odviezla na vyšetrenie do amsterdamskej nemocnice.



Po vynútenej pauze sa rozhodca vrátil k videu, pretože Tamas Nikitscher zahral rukou v šestnástke. Domáci tak dostali šancu otvoriť skóre z penalty a Wout Weghorst ju suverénne premenil. Vyrovnať mohol krátko na to hlavou Roland Sallai, ale Bart Verbruggen podržal svoj tím. Holanďania pred prestávkou zvýšili na 2:0. Donyella Malena fauloval Zsolt Nagy a penaltu premenil Cody Gakpo. Po prestávke Weghorst trafil žrď, no Denzel Dumfries upokojil domácich. Výsledok ešte upravil Teun Koopmeiners.



Nemci už v úvodnom polčase potvrdili rolu favorita a dokázali si vytvoriť trojgólový náskok. Už v 2. minúte sa presadil Jamal Musiala, na ktorého nadviazal v prvej polhodine aj Tim Kleindienst. Útočník Borussie Mönchengladbach zaznamenal prvý gól v reprezentačnom drese. Pohodlné vedenie zabezpečil hosťom Kai Havertz. Mužstvo Juliana Nagelsmanna po prestávke pridalo ďalšie štyri presné zásahy a pripravilo Bosne vysokú prehru. Dvakrát sa presadil Florian Wirtz, po hodine hry skóroval Leroy Sane a výsledok spečatil druhým gólom v zápase Kleindienst.



Hráči Turecka remizovali v 4. skupine B-divízie Ligy národov s Walesom 0:0 a nespečatili postup do "áčka". Domáci mali počas celého zápasu prevahu, prestrieľali súpera 24:3 (na bránu 3:0), no ani raz nedokázali rozvlniť sieť. Najbližšie k tomu boli v 89. minúte, ale Kerem Aktürkoglu nepremenil penaltu. Napriek tomu zostali na prvom mieste s 11 bodmi, Wales má dvojbodové manko. V druhom stretnutí skupiny Island uspel na ihrisku Čiernej Hory 2:0 zásluhou Orriho Oskarssona a striedajúceho Isaka Johannessona. Domáci prehrali aj piaty duel a zostúpia do C-divízie.



V 1. skupine "béčka" hralo Gruzínsko s Ukrajinou nerozhodne 1:1. Hostia viedli už v 7. minúte po vlastnom góle Solomona Kverkveliu. Deľbu bodov zariadil v druhom polčase Georges Mikautadze. Aj druhý duel skupiny skončil remízou, keď Česi nedokázali skórovať proti Albánsku. Zverenci Ivana Hašeka boli blízko ku gólu hlavne v prvom polčase, Václav Jemelka a Lukáš Červ však trafili konštrukciu bránky. Situácia v skupine tak zostáva otvorená pred záverečnými zápasmi. Česi sú s 8 bodmi na prvom mieste, o bod zaostáva Gruzínsko s Albánskom a Ukrajina je priebežne na poslednej štvrtej priečke.



Estónci remizovali na ihrisku Azerbajdžanu 0:0. Hostia si vďaka nerozhodnému výsledku v Baku zabezpečili tretie miesto v "slovenskej" 1. skupine a účasť v "céčku" aj v ďalšom ročníku tejto súťaže. Mužstvo Fernanda Santosa skončí na poslednej 4. priečke v tabuľke a ak nedokáže v záverečnom kole zdolať Švédsko a preskočiť aspoň jedného súpera v tabuľke štvrtých tímov, zostúpi do D-divízie. V skupine je už rozhodnuté o všetkom, Severania zdolali Slovensko 2:1 a vybojovali si postup do "áčka". Mužstvo Francesca Calzonu si zahrá play off o postup do "béčka.



Moldavci triumfovali na pôde Andorry 1:0, keď jediný gól zaznamenal v závere duelu Virgiliu Postolachi. Hostia si vďaka víťazstvu a trom bodom zaistili prvé miesto v 2. skupine D-divízie a postup do "céčka".



Liga národov - 5. kolo:

A-divízia



3. skupina:



Holandsko - Maďarsko 4:0 (2:0)

Góly: 21. Weghorst (z 11 m), 45.+12 Gakpo (z 11 m), 64. Dumfries, 86. Koopmeiners



Nemecko - Bosna a Hercegovina 7:0 (3:0)

Góly: 2. Musiala, 23. a 79. Kleindienst, 37. Havertz, 50. a 57. Wirtz, 66. Sane



tabuľka:



1. Nemecko 5 4 1 0 17:3 13 - istý postup do štvrťfinále

2. Holandsko 5 2 2 1 12:6 8 - istý postup do štvrťfinále

3. Maďarsko 5 1 2 2 3:10 5 - play off o udržanie

4. Bosna a Hercegovina 5 0 1 4 3:16 1 - zostup do B-divízie



B-divízia



1. skupina:



Albánsko - Česko 0:0



Gruzínsko - Ukrajina 1:1 (0:1)

Góly: 76. Mikautadze - 7. Kvirkvelia (vlastný)



tabuľka:



1. Česko 5 2 2 1 7:7 8

2. Gruzínsko 5 2 1 2 6:4 7

3. Albánsko 5 2 1 2 3:4 7

4. Ukrajina 5 1 2 2 6:7 5



4. skupina:



Čierna Hora - Island 0:2 (0:0)

Góly: 74. Oskarsson, 89. Johannesson



Turecko - Wales 0:0



tabuľka:



1. Turecko 5 3 2 0 8:3 11

2. Wales 5 2 3 0 5:3 9

3. Island 5 2 1 2 9:9 7

4. Čierna Hora 5 0 0 5 1:8 0 - zostup do C-divízie



C-divízia



1. skupina:



Azerbajdžan - Estónsko 0:0



Švédsko - SLOVENSKO 2:1 (1:1)

Góly: 3. Gyökeres, 48. Isak - 19. Hancko. ŽK: Hien, Gudmundsson - Dúbravka, Bero, Škriniar. ČK: 90. Škriniar (po druhej ŽK). Rozhodcovia: Balakin - Berkut, Maťaš (všetci Ukr.), 36.417 divákov.



1. Švédsko 5 4 1 0 13:4 13 - postup do B-divízie

2. SLOVENSKO 5 3 1 1 9:5 10 - play off o postup

3. Estónsko 5 1 1 3 3:8 4

4. Azerbajdžan 5 0 1 4 3:11 1



D-divízia



2. skupina:



Andorra - Moldavsko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+2 Postolachi



tabuľka:



1. Moldavsko 4 3 0 1 5:1 9 - postup do C-divízie

2. Malta 3 2 0 1 2:2 6

3. Andorra 3 0 0 3 0:4 0