Izrael chce ukončiť sériu Ligy národov bez výhry

na archívnej snímke hráč Slovenska Marek Hamšík a hráč Izraela Bibars Natcho. Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 13. októbra (TASR) - Futbalisti Izraela sa na Slovensku pokúsia ukončiť nelichotivú šesťzápasovú sériu bez víťazstva. V stredajšom súboji Ligy národov na trnavskom Štadióne Antona Malatinského pôjde tiež o to, ktorý tím si vytvorí lepšiu východiskovú pozíciu v boji o udržanie sa v 2. skupine B-divízie, ktorá v novembri vyvrcholí záverečnými dvoma zápasmi. Po troch kolách má Izrael na konte dva body, Slováci sa krčia na poslednom mieste tabuľky s jedným." povedal na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii tréner Izraela Willibald Ruttensteiner, ktorého zverenci v septembri v Netanyi remizovali so Slovenskom 1:1.Názor hráčskej kabíny tlmočil hŕstke slovenských novinárov kapitán 93. tímu rebríčka FIFA Bibras Natcho. "" uviedol 32-ročný stredopoliar Partizanu Belehrad, ktorý je so 68 medzištátnymi zápasmi najostrieľanejší v súčasnom izraelskom kádri. Spolu s kanonierom Eranom Zahavim sú najväčšie hviezdy Izraela, ktorý čaká na prenikavý úspech už 50 rokov. Iba raz štartoval na veľkom turnaji, konkrétne na MS 1970 v Mexiku skončil bez víťazstva v troch zápasoch už v základnej skupine.Vekovo patrí súčasný izraelský tím medzi staršie, v jeho radoch sú však aj hráči, ktorí ešte len nedávno vyšli z kategórie do 21 rokov - Joel Abu Hanna, Ofri Arad, Ilay Elmkies či Manor Solomon. "" poznamenal Natcho, ktorý chce odčiniť prehru 1:2 s Českom. "" dodal Natcho a k šesťzápasovej sérii bez víťazstva v medzištátnych zápasoch poznamenal: "" Naposledy sa tak stalo takmer presne pred rokom, 15. októbra 2019 v Beer Ševe zdolali Izraelčania v kvalifikácii EURO 2020 výber Lotyšska 3:1.Zápas Slovensko - Izrael má úvodný výkop v stredu o 20.45 h. Povedie ho španielsky rozhodca Alejandro Hernández, na čiarach mu budú asistovať krajania José Naranjo a Teodoro Sobrino. V priamom prenose ho odvysiela RTVS.