LIGA NÁRODOV: Izrael porazil Škótsko 1:0 v 2. skupine B-divízie

Netanya



Izrael - Škótsko 1:0 (1:0)



Gól: 44. Solomon. Rozhodoval: Raczkowski (Poľ.), ŽK: Abu Fani, Marciano, Dgani - Jack, bez divákov



Izrael: Marciano - Dasa, Yeini (78. Dgani), Tibi, Bitton, Menachem - Lavi (78. Abu Fani), Natcho (62. Golasa), Solomon (84. Cohen) - Weissman, Zahavi



Škótsko: Marshall - O'Donnell (74. Burke), Gallagher (73. McKenna), McTominay, Robertson - McGregor (82. McLean), Jack, Tierney - Christie, Dykes (61. McBurnie), McGinn (61. Griffiths)



konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Česko 6 4 0 2 9:5 12 - postup do A-divízie



2. Škótsko 6 3 1 2 5:4 10



3. Izrael 6 2 2 2 7:7 8



4. SLOVENSKO 6 1 1 4 5:10 4 - zostup do C-divízie

Netanya 19. novembra (TASR) - Izraelskí futbalisti zvíťazili v stredajšom stretnutí záverečného 6. kola Ligy národov nad Škótmi 1:0 a oba tímy si aj v budúcej edícii zahrajú B-divíziu. Jediný gól v Netanyii dal krátko pred koncom prvého polčasu Manor Solomon. Domáci obsadili v tabuľke "" 2. skupiny tretiu priečku so ziskom 8 bodov, hostia nazbierali o dva body viac a skončili na druhom mieste.Škóti vedeli, že sa stanú víťazmi skupiny, ak aspoň vyrovnajú bodový zisk Čechov zo súbežne hraného duelu so Slovákmi. Izraelu hrozil zostup v prípade prehry a víťazstva Slovenska v Česku. Úvodnú šancu stretnutia si vypracovali hostia, Christie vystrelil spoza šestnástky tesne mimo domácej bránky. Izraelčania odpovedali centrom Natcha do šestnástky, kde halfvolejom zakončil Menachem, s jeho pokusom si bez väčších ťažkostí poradil škótsky brankár Marshall. Vzápätí na opačnom konci Dykes iba tesne nedočiahol na center McTominaya. Po vyše polhodine hry vyskočil na center z pravej strany McGinn, jeho hlavičku k vzdialenejšej žrdi reflexívne vyrazil domáci brankár Marciano. Izrael sa ujal vedenia v 44. minúte, po rýchlom útoku dostal prihrávku na ľavej strane Solomon, uvoľnil sa kľučkou a krížnou prízemnou strelou otvoril skóre.Domáci mohli zvýšiť svoj náskok ihneď po zmene strán, po pätičkovom priťuknutí vnútri šestnástky vystrelil z prvej Zahavi a lopta len o centimetre minula priestor troch žrdí. Po takmer hodine hry mohli hostia vyrovnať, protiútok zakončil krížnou strelou sprava O'Donnell, Marciano dokázal loptu vyraziť a pripísal si ďalší dôležitý zákrok. Golasa v závere nezužitkoval veľkú možnosť na zdvojnásobenie náskoku, no Izrael to nemuselo mrzieť, vedenie si postrážil a v boji o udržanie sa nemusel spoliehať na výsledok druhého zápasu. Naopak, Škótsko prišlo o šancu postúpiť do elitnej divízie.