Kazachovia sú zatiaľ bez prehry, Duda: Verím, že to zlomíme

Nur-Sultan 12. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti zabojujú na pôde Kazachstanu vo štvrtom stretnutí Ligy národov o vedenie v 3. skupine C-divízie. Po piatkovom zaváhaní ich súpera proti Bielorusku, s ktorým remizoval 1:1, im na to v pondelok stačí triumf v akomkoľvek pomere.



"Majú šnúru bez prehry a verím, že to dokážeme zlomiť a že ich zdoláme," uviedol stredopoliar Ondrej Duda na nedeľnej predzápasovej tlačovej konferencii v Nur-Sultane. Súper Slovákov neprehral v riadnom hracom čase šesť stretnutí za sebou a po marcovom boji o zotrvanie v C-divízii hrá momentálne o postup. V historicky prvom vzájomnom stretnutí zdolali Kazachovia aj Slovensko, keď využil nedorozumenie po vhadzovaní Aslan Darabajev a prvým gólom v národnom drese zariadil výhru svojho tímu v Trnave 1:0.



Slováci budú mať po týždni šancu na odplatu. "Majú behavé mužstvo - keď získajú loptu, hrajú priamočiaro. Budeme sa snažiť odplatiť im prehru a dosiahnuť čo najlepší výsledok," povedal tréner Samuel Slovák. Pri výhre 1:0 v Azerbajdžane urobil zmenu na hrote, keď namiesto Ladislava Almásiho postavil v základe Alberta Rusnáka a Davida Strelca. Všimol si to aj jeho náprotivok Magomed Adijev.



"Pri výhre v Baku sme videli silu Slovenska a určité zmeny. Majú veľmi silný útok a taktiež dobre kontrolujú loptu," ocenil slovenské mužstvo Adijev. Následne vyzdvihol aj slovenských stredopoliarov: "Je to veľmi dobrý tím, osobne si myslím, že majú kvalitných stredopoliarov. Napríklad Stanislav Lobotka, cez ktorého zakladajú útoky."



Pondelkové stretnutie je na programe o 16.00 SELČ na štadióne Astana Arena. "Predtým rozhodol detail, nám sa nepodarilo odpovedať. Teraz máme šancu na reparát," dodal strelec desiatich gólov v národnom drese Duda.







/vyslaný redaktor TASR A. Krajčoviech/