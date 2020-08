Brankár Kuciak: Veril som, sníval som, dočkal som sa

Senec 30. augusta (TASR) - Slovenský brankár Dušan Kuciak sa do reprezentácie vrátil po siedmich rokoch. Naposledy si zachytal v najcennejšom drese v zápase G-skupiny kvalifikácie MS 2014, Slováci vtedy vo Vaduze remizovali s domácim Lichtenštajnskom 1:1. Aj preto Kuciak prišiel na nedeľňajší zraz pred septembrovými súbojmi s Českom v Bratislave (4. septembra), resp. s Izraelom v Netanyi (7. septembra) vo výbornej nálade.



V tejto sezóne dostal cenu pre najlepšieho brankára najvyššej poľskej futbalovej súťaže. Jeho Lechia Gdansk obsadila v konečnej tabuľke štvrtú priečku, Kuciak dostal túto cenu už po druhý raz. Pri absencii zraneného Martin Dúbravku sa jeho nominácia očakávala. "Veril som, sníval som. A dočkal som sa. Nečakal som to, poviem to úprimne. Zranenie Dúbravku mi však otvorilo cestu. Ja sa teším, že si tréner vybral mňa," uviedol Kuciak na nedeľňajšom zraze v Senci.



Skúsený brankár po opätovnom zaradení do nominácie túžil už dlhšie a neriešil, kedy by mohla prísť: "Bolo mi jedno na aký zápas. Prišiel som sem s veľkou radosťou."



Kuciak ani nevníma blížiace sa udalosti, či bude chytať aspoň v jednom zápase nevie. "Nemám žiadne indície, ja si budem užívať každý jeden tréning. Prišiel som sem plný energie a radosti."



Tridsaťpäťročný brankár mal na brífingu veľmi dobrú náladu, prvé chvíle po dlhej prestávke v reprezentácii užíval: "Ja sa teším, že som vôbec tu. Nevnímam zatiaľ žiadne iné veci, budem plniť tie úlohy, ktoré odo mňa tréner bude chcieť."