Maguireho po verdikte gréckeho súdu vyradili z nominácie Anglicka

Nominácia Anglicka na zápasy Ligy národov na Islande a v Dánsku:



Brankári: Dean Henderson, Jordan Pickford, Nick Pope

Obrancovia: Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Joe Gomez, Michael Keane, Tyrone Mings, Kieran Trippier, Kyle Walker

Stredopoliari: Phil Foden, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, Harry Winks

Útočníci: Tammy Abraham, Mason Greenwood, Danny Ings, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling

Londýn 25. augusta (TASR) - Harry Maguire už nefiguruje v nominácii futbalistov Anglicka na septembrové duely Ligy národov. Obrancu a kapitána Manchestru United vyradili z kádra po verdikte gréckeho súdu, ktorý ho po incidente na ostrove Mykonos uznal vinným z napadnutia a pokusu o podplácanie a udelil mu trest odňatia slobody na 21 mesiacov a 10 dní s podmienečným odkladom na tri roky.Kouč Gareth Southgate pôvodne zaradil Maguireho do nominácie napriek tomu, že sa zaplietol do bitky na gréckom ostrove Mykonos a skončil v rukách tamojšej polície. Maguire strávil dve noci v cele predbežného zadržania, neskôr mu umožnili vrátiť sa domov. Svoju vinu naďalej popiera a proti rozsudku sa chce odvolať. Vlani sa stal najdrahším obrancom na svete, keď z Leicestru City prestúpil do Manchestru United za 80 miliónov libier. Za Anglicko nastúpil doteraz 26-krát.Angličania nastúpia 5. septembra na Islande a o tri dni neskôr sa predstavia v Dánsku. Pre pandémiu koronavírusu neodohrali žiadny zápas od novembra 2019. Prvýkrát sa v nominácii objavili talentovaní mladíci Phil Foden, Mason Greenwood a Kalvin Phillips. Pre zranenia a zdravotné problémy absentujú Jordan Henderson, Ben Chilwell, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain a James Maddison. Informovala agentúra AFP.