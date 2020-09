Masopust napokon pricestoval s českým tímom do Bratislavy

Bratislava 3. septembra (TASR) – Tréner českých futbalistov Jaroslav Šilhavý bude mať v piatkovom zápase Ligy národov proti Slovensku k dispozícii aj Lukáša Masopusta. Stredopoliar Slavie Praha odcestoval so zvyškom tímu do Bratislavy, informoval portál idnes.cz.



Českému tímu skomplikoval situáciu pozitívny výsledok testu na koronavírus u maséra mužstva. Pre kontakt s infikovaným zostali v karanténe stredopoliar Tomáš Souček a útočník Patrik Schick, na Slovensko neodcestoval ani brankár Ondřej Kolář.



Pre koronavírus v českej reprezentácii viaceré kluby uvažovali nad stiahnutím svojich nominovaných hráčov. Týka sa to najmä Slavie Praha, ktorá mala v pôvodnom výbere trénera Jaroslava Šilhavého až osem futbalistov.