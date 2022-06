Liga národov: Mbappe zachránil Francúzom bod: Nie je dôvod na paniku

Bratislava 11. júna (TASR) - Francúzski futbalisti po troch zápasoch stále čakajú na prvé víťazstvo v Lige národov 2022/2023. Úradujúci majstri sveta boli v piatkovom zápase 1. skupiny A-divízie proti domácemu Rakúsku (1:1) na prahu prehry, bod im vo Viedni zachránil až v 83. minúte Kylian Mbappe.



Kanonier Paríža St. Germain začal duel na lavičke, na ihrisko sa dostal v 63. minúte za stavu 0:1, keď vystriedal Antoinea Griezmanna. Sedem minút pred koncom riadneho času ho vyslal do rýchleho brejku Christopher Nkunku a Mbappe nezadržateľne zavesil do bližšieho horného rohu. Vo veku 23 rokov strelil v 56. medzištátnom vystúpení už svoj 27. gól v národnom drese. "Les Bleus" vďaka nemu odvrátili hroziacu blamáž, no ich pozícia aj tak nie je ružová, v tabuľke figurujú po polovici skupinových bojov na poslednom 4. mieste so ziskom dvoch bodov.



"Nie je dôvod na paniku. Nevyhrali sme, ale bod berieme. Vždy by sme sa mali snažiť zlepšiť. Urobíme všetko preto, aby sme zvíťazili v pondelkovom súboji s Chorvátskom," povedal Mbappe pre TF1. Potvrdil, že stále ešte nie je úplne zotavený zo zranenia kolena, pre ktoré nenastúpil v predchádzajúcom zápase v Splite s Chorvátskom: "Ak ma však bude tréner potrebovať, som pripravený. Čaká nás posledný zápas pred prázdninami, takže môžem to trochu siliť a potom to doliečiť."



Hoci tréner Didier Deschamps v tohtoročnej edícii LN často experimentuje so zostavou, výsledky Francúzov sú aj tak sklamaním. Tím si vytvára šance, no trápi sa v koncovke. Mbappe krátko po vyrovnaní trafil brvno, v nadstavenom čase veľkú príležitosť Matteua Guendouziho zlikvidoval rakúsky brankár Patrick Pentz. "V druhom polčase sme si vypracovali množstvo šancí. Kontrolovali sme zápas, no neboli sme dostatočne efektívni. Nedosahujeme výsledky, aké sme očakávali. Nie sme v našej najlepšej forme," priznal Deschamps.



Rakúšanom sa vzhľadom na priebeh stretnutia bod málil. "Cítime sklamanie. Vieme, že sa dalo z tohto zápasu vyťažiť viac," konštatoval kapitán David Alaba. "Hnevám sa. Že proti takému silnému súperovi dostanete gól, je úplne normálne, ale mrzí nás, že padol v takom čase a takým spôsobom," citovala agentúra APA domáceho trénera Ralfa Rangnicka.



Na čele tabuľky sú naďalej Dáni, ktorí však utrpeli prvú prehru, keď podľahli doma Chorvátom 0:1. O triumfe hostí v Kodani rozhodol v 69. minúte Mario Pašalič, keď sa k nemu odrazila lopta po rohovom kope. Od druhého polčasu poslal tréner Zlatko Dalič do hry Luku Modriča a Mateu Kovačiča, čím sa úplne zmenila a výrazne zlepšila hra Chorvátov. Vďaka tvorivým schopnostiam Modriča hostia častejšie kontrolovali loptu a hrozilo častejšie nebezpečenstvo pre dánsku bránu. Dalič neskrýval po zápase spokojnosť. "Musím pochváliť našich mladých obrancov, ktorí hrali s veľkou istotou. Ale treba vyzdvihnúť celý tím, po prehre 0:3 s Rakúskom sa nám nehralo ľahko. Nálada sa zlepšila po remíze s Francúzskom, s jedným z najlepších tímov na svete, ktorý má kvalitnú súpisku a špičkových hráčov. Sme vo švungu, s takouto energiou a zápalom dokážeme veľa a zájdeme ďaleko," povedal Dalič pre Sportske Novosti. Úradujúci vicemajstri sveta sa po prvom víťazstve posunuli so ziskom 4 bodov na tretou priečku o skóre za druhé Rakúsko.