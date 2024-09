Nagelsmann je otvorený k povolávaniu hráčov zo saudskoarabskej ligy

Amsterdam 10. septembra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann naznačil, že ak by sa hráčovi darilo v saudskoarabskej lige, zvážil by jeho povolanie do národného tímu. Podľa 37-ročného kouča je Saudská profesionálna liga v porovnaní s Európou menej kvalitná, no ak bude hráč dosahovať požadovanú kvalitu, mohol by dostať pozvánku do reprezentácie.



Nagelsmann reagoval na krok holandského trénera Ronalda Koemana, ktorý vyradil Stevena Bergwijna z národného tímu pre jeho prestup z Ajaxu Amsterdam do saudskoarabského Al-Ittihadu. Dvadsaťšesťročného krídelníka obvinil z chamtivosti a zanedbávania športovej hrdosti. Bergwijn následne vyhlásil, že jeho kariéra v reprezentácii skončila, pokým bude tím viesť Koeman.



Napriek pochopeniu pre Koemanovo konanie si Nagelsmann v takýchto prípadoch nechal otvorené všetky možnosti a vyhlásil, že kategoricky nevylučuje úvahy o povolaní hráčov z akejkoľvek ligy na svete. "Ak sa na to pozeráte z čisto športového hľadiska, musíte vziať do úvahy hráčov zo všetkých líg. Dôležité je však vedieť, či si futbalista dokáže udržať úroveň, aby mohol hrať za svoju krajinu," uviedol Nagelsmann pred utorkovým zápasom Nemecka v Lige národov v holandskom Amsterdame.



V uplynulých rokoch prestúpilo z Európy do Saudskej Arábie mnoho profesionálnych futbalistov za lukratívnymi platmi, vrátane superhviezdy Cristiana Ronalda, ktorý v uplynulej sezóne hral za portugalskú reprezentáciu. Správu priniesla agentúra DPA.