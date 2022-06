Pekarík o gólovej akcii Slovákov: Bolo to futbalové divadlo

Baku 11. júna (TASR) - Kapitánsku pásku po zranenom Milanovi Škriniarovi prebral v piatkovom reprezentačnom zápase na pôde Azerbajdžanu jeho kolega v defenzíve Peter Pekarík. Pri triumfe slovenských futbalistov 1:0 predviedol konzistentný výkon a bol oporou obrany i celého tímu.



"Je to pre mňa veľká česť i zodpovednosť. Myslím si však, že sú tu dosť skúsení hráči, ktorí mi pomohli riadiť hru," uviedol Pekarík. Slováci získali dôležité víťazstvo, ktorým si udržali šancu na výhru v skupine a tým aj na postup do B-divízie. Presným zásahom v 81. minúte sa zaslúžil o dôležité tri body Vladimír Weiss a prerušil tak svoje päťročné čakanie na gól v národnom drese. "Tá akcia bola futbalové divadlo a moment zápasu. Chalani to hrali na jeden dotyk so skvelým zakončením," sklonil sa Pekarík pred kombináciou svojich spoluhráčov. Pri jedinom góle stretnutia prenechal Matúš Bero po sérii nahrávok loptu Weissovi na hranici šestnátky a útočník bratislavského Slovana pred Šahrudinom Magomedalijevom nezaváhal.



Následne Slováci zvýšili na 2:0, no gól im už v druhom dueli po sebe neuznal systém VAR. Hru preniesol na pravé krídlo Weiss a v ťažkej pozícii to úspešne skúsil strelou z voleja Lukáš Haraslín. Nakoniec bol však v ofsajde. Paradox je tiež to, že Haraslín bol i pri neuznanom góle Ladislava Almásiho, keď Slovensko podľahlo Kazachstanu 0:1. "Veľmi som si prial, aby gól platil. Lukáš si to zaslúžil a loptu trafil skutočne výnimočne," nešetril chválou na spoluhráča Pekarík.



Slovensko čaká ďalší zápas v pondelok o 16.00 SELČ na pôde Kazachstanu, po ktorom sa môžu dostať na čelo tabuľky. Ich nadchádzajúci súper remizoval v piatok v Novom Sade s Bieloruskom 1:1.







/vyslaný redaktor TASR A. Krajčoviech/